Inauguran Servicios Públicos del Sector Lomas Verdes-Baden Powell

Suteym, sección Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Luego de afirmar que la palabra empeñada es la que sostiene al hombre, es la que sostiene al ser humano y es de las pocas cosas que se llevan cuando trascienden a otro plano, y siempre la van a cumplir.

Por otra parte, Tomás Alberto Palomares Parra, secretario general del SUTEyM sección Naucalpan, aseguró que van hacer de este sector de servicios públicos de Lomas Verdes (Baden Powell), el mejor sector.

Enfatizó que al igual que otros sectores y como en Izcalli Chamapa, San Agustín, Central Barrido, en Tecamachalco, y en otros lugares, han venido mejorando sus instalaciones en este periodo de tiempo.

Al inaugurar las oficinas de la Unidad Administrativa “Baden Powell”, en compañía del alcalde Isaac Montoya Márquez, del secretario de Desarrollo financiero del SUTEyM, Edomex, Artemio Cruz y representante personal del dirigente estatal de la organización sindical, Herminio Cahue, Palomares Parra, reiteró que el trabajador merece lo mejor, y merece tener instalaciones dignas.

Asimismo, dijo que el servidor público sindicalizado merece que el recurso que cada año se gestiona con el gobierno municipal , sea empleado verdaderamente donde se requiere, e invertir en el campo.

Frente a los ex secretarios de la emblemática sección sindical, Juana y David Parra Sánchez, del Asesor General Erick Saúl Palomares, del director de Servicios Públicos, José Antonio García, y del Comisario, Daniel Vargas, el líder del gremio destacó que el mejoramiento del área de trabajo era importante, debido que es aquí donde pasan el mayor tiempo incluso que en sus propias casas.