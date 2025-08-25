Celebran la Boda del Año 2025 en Atizapán de Zaragoza

En una jornada memorable y llena de emoción, el gobierno municipal encabezado por Pedro Rodríguez Villegas y el Sistema Municipal DIF, bajo la admirable gestión de su Presidenta Honoraria, la licenciada Patricia Arévalo Rubio, celebraron la Boda del Año 2025, un evento que brindó certeza jurídica y celebró la unión de 663 parejas del municipio. La actividad, que congregó a un total de 1,326 personas entre contrayentes y renovantes, se convirtió en una verdadera fiesta del amor, refrendando el compromiso de la actual administración con el pilar fundamental de la sociedad: la familia. La organización y el corazón de este evento estuvieron a cargo del DIF Municipal. La presidenta honoraria Patricia Arévalo Rubio, quien fungió como anfitriona y madrina de las parejas, junto a su esposo, el alcalde Pedro Rodríguez, expresó su profunda emoción al ver a tantas familias consolidar su proyecto de vida.