Todo listo para el inicio del ciclo escolar 2025-2026

Reanudación de clase el próximo lunes

Comenzaron las inscripciones esta semana

Tras más de seis semanas de vacaciones, este lunes 1 de septiembre de 2025, iniciará el ciclo escolar 2025-2026 en educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

En ciclos escolares previos, las clases comenzaban en la última semana de agosto, pero este año, la SEP extendió una semana adicional el descanso de verano por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las inscripciones deben realizarse al menos tres días antes del inicio del ciclo escolar, es decir, a más tardar el 29 de agosto de 2025. No obstante, muchas escuelas comienzan este proceso durante toda la semana previa al regreso a clases.

Cada plantel determina sus propias fechas y horarios, por lo que es fundamental acudir directamente a la escuela para confirmar los detalles y evitar contratiempos. Algunos planteles publican esta información en sus páginas web o redes sociales, mientras que otros colocan avisos en la entrada del plantel.

En caso de que un estudiante haya sido asignado a una nueva secundaria por cambio de escuela, los tutores deben presentarse tres días hábiles antes del inicio de clases para formalizar la inscripción.

Documentación necesaria para la inscripción

Para completar el proceso de inscripción, la SEP recomienda preparar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento del estudiante.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación de los padres o tutores.

Boletas o constancias de calificaciones previas (si aplica).

Contar con todos los documentos completos permitirá que el proceso sea rápido y sin inconvenientes, asegurando que el alumno comience el ciclo escolar sin retrasos.

Consejos para un regreso a clases sin contratiempos

Para garantizar un inicio de ciclo escolar ordenado, la SEP recomienda:

Confirmar las fechas de inscripción directamente con el plantel.

Revisar y reunir con anticipación todos los documentos requeridos.

Estar atentos a avisos en redes sociales o en la escuela sobre horarios y requisitos.

Presentarse con tiempo suficiente si el alumno cambia de plantel.

Seguir estas recomendaciones permitirá que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inicien su regreso a clases 2025 de manera organizada, con toda la documentación completa y listos para un ciclo escolar exitoso.

Ciclo escolar de 185 días hábiles

El próximo ciclo contará con 185 días hábiles de clases, concluyendo el 15 de julio de 2026 según el calendario oficial publicado por la SEP, por lo que el calendario también contempla los periodos de vacaciones:

Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 13 de abril de 2026.

Vacaciones de verano: desde el 15 de julio de 2026.

Distribución de libros de texto gratuitos

La Secretaría de Educación Pública ha distribuido la totalidad de libros de texto gratuitos. Son 170 millones de ejemplares que se entregarán a los estudiantes a partir del 1 de septiembre cuando inicia el ciclo escolar 2025-2026.

A partir de hesta semana los maestros iniciaron actividades en los consejos técnicos intensivos, informó Mario Delgado, titular de la dependencia federal.

Recordó que este es el tercer año de la Nueva Escuela Mexicana y descartó que los libros contengan errores. Son muy buenos y son bien recibidos por los docentes, porque favorecen el desarrollo de proyectos y la autonomía de los profesores, afirmó.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, dijo que los materiales están en constante revisión, “ pero no es que haya errores que se tengan que estar corrigiendo”.

Mencionó el caso de la materia de matemáticas. Se solicitó al Cinvestav que revisara el libro respectivo y los especialistas hicieron señalamientos menores.

El funcionario también recordó que está en proceso la elaboración de los volúmenes en 20 lenguas originarias.