EU busca contratar otros 10 mil nuevos agentes migratorios

Redoblan fuerza contra migración ilegal

El ICE cuenta con 76.5 mil mdd en fondos para cumplir meta de deportaciones masivas de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que cuenta actualmente con unos seis mil 500 agentes, busca aumentar esa cifra agresivamente, por lo que calcula contratar 10 mil más para finales de año, anunció Todd Lyons, director interino.

La agencia puso en línea un nuevo sitio web de reclutamiento, ofrece bonificaciones por contratación de hasta 50 mil dólares y se anuncia en ferias de empleo. Lyons agregó que la agencia ya ha recibido 121 mil solicitudes, muchas de ellas de ex agentes.

Los nuevos reclutas son capacitados en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden (FLETC), en Brunswick, Georgia. Son unas instalaciones extensas cerca de la costa donde residen y se capacitan agentes federales de las fuerzas del orden -no solo agentes del ICE- de todo el país. El ICE busca duplicar el número de instructores que capacitan a los agentes de deportación.

Caleb Vitello, quien dirige la capacitación del ICE, informa que se han reducido los requisitos del idioma español para acortar el entrenamiento en cinco semanas, y que ha buscado maneras de optimizar la capacitación para que los reclutas realicen más en las oficinas locales donde están asignados.

Tras años en los que el número de agentes de deportación se mantuvo prácticamente sin cambios, la agencia ahora contrata personal rápidamente. Este verano, el Congreso aprobó una ley que otorga al ICE 76 mil 500 millones de dólares en fondos nuevos para ayudar a acelerar el ritmo de las deportaciones. Eso representa casi 10 veces el presupuesto anual que la agencia tiene actualmente. Cerca de 30 mil millones de dólares son para personal nuevo.

¿Qué es el ICE?

El ICE es una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que es fundamental para la visión del presidente Donald Trump de realizar las deportaciones masivas que prometió durante su campaña.

Los agentes de deportación, dentro de una unidad llamada Enforcement and Removal Operations (Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportación), son los responsables de aplicar la ley migratoria. Localizan y deportan a personas de Estados Unidos que no son ciudadanos estadounidenses y que, por diversas razones, ya no pueden permanecer en el país.

Algunos quizá pasaron por una corte de inmigración y un juez ordenó su deportación. O bien, fueron arrestados o condenados por ciertos delitos, o han ingresado al país ilegalmente en repetidas ocasiones o se han quedado más tiempo del permitido por su visa.

El ICE también gestiona una creciente red de centros de detención migratoria en todo el país, donde retiene a personas sospechosas de infracciones migratorias.

En términos generales, sus actividades -y la forma en que las realiza- han polarizado a muchos estadounidenses en los últimos meses.

Mano demasiado en arrestos

A medida que se ha intensificado el esfuerzo de Trump por deportar a millones de personas, se han registrado incidentes violentos cuando el ICE ha intentado arrestar a individuos. Los críticos han expuesto que el ICE ha tenido una mano demasiado dura al realizar arrestos, si bien el ICE responde que es su personal el que es atacado.

Vitello reportó que la agencia registra cada ocasión que los agentes usan la fuerza, así como cualquier momento en que alguien ataca a sus elementos. Según datos de la agencia, del 21 de enero al 5 de agosto se reportaron 121 agresiones a agentes del ICE, en comparación con 11 durante el mismo período del año pasado.

Lyons dijo que luego que las recientes operaciones en Los Ángeles se volvieran violentas, el ICE implementa el uso de máscaras antigás y cascos como equipamiento estándar para los nuevos agentes.

“En este preciso momento estamos viendo y teniendo que adaptarnos a diferentes escenarios para los que nunca antes nos habían entrenado en el pasado”, agregó.

Lyons expuso que la agencia también ha empezado a enviar equipos de seguridad para acompañar a los agentes que realizan los arrestos.

“Ya no vamos a permitir que la gente arroje piedras porque vamos a tener a nuestros propios agentes y oficiales allí para proteger a quienes realizan los arrestos”, sostuvo.