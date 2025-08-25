¡Regina voce se une a Bobo Producciones!

Ícono indiscutible del arte drag en México y figura internacional del entretenimiento

La drag mexicana más espectacular conquista nuevos escenarios con una alianza poderosa.

BOBO Producciones se complace en anunciar la incorporación de Regina Voce a su familia artística. Ícono indiscutible del arte drag en México y figura internacional del entretenimiento, Regina llega para elevar el espectáculo a otro nivel.

Artista multidisciplinaria, Regina Voce ha revolucionado los escenarios con una mezcla única de voz privilegiada, teatralidad, danza, moda y carisma arrollador. No solo deslumbra: hipnotiza, emociona y transforma cada presentación en una experiencia inolvidable.

Desde su participación en plataformas globales como Queen of the Universe y RuPaul’s Drag Race México, hasta sus impactantes shows donde se funden la ópera, el pop, el performance y el glamour, Regina Voce ha demostrado ser mucho más que una drag queen: es una fuerza artística imparable.

Ahora, de la mano de BOBO Producciones, comienza una nueva era cargada de proyectos ambiciosos, espectáculos memorables y una meta clara: llevar el arte drag mexicano a la cima del entretenimiento mundial.

¡Prepárate para vivir la era de Regina Voce!

