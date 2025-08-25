Con llamadas falsas del SAT, estafan a miles de personas

Robo de datos fiscales

Para generar temor, amenazan de que serán bloqueadas cuentas por anomalías encontradas

Ante el aumento de fraudes telefónicos, suplantando la identidad de instituciones públicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia a nivel nacional tras detectar una nueva modalidad de estafa para engañar a los contribuyentes y obtener su información personal y fiscal.

De acuerdo con el SAT, los estafadores se hacen pasar por funcionarios del sistema y, mediante un tono alarmista, luego de mencionar datos personales, como el RFC, intentan persuadir a las víctimas con la amenaza de que sus cuentas o tarjetas serán bloqueadas por posibles anomalías encontradas.

Se pide al usuario presionar algún número telefónico para hablar con un ejecutivo “fiscal bancario”, de lo contrario, advierten de que el reporte irá al SAT. Al continuar, enlazan con alguien que finge ser del SAT o del departamento fiscal del banco, quien usa lenguaje técnico y datos falsos para ganar la confianza de la víctima y hacerlo creíble.

Piden verificar su identidad con datos como la CURP, la CLABE e incluso dígitos de la tarjeta o descargar una app, dar acceso remoto al celular o realizar un depósito temporal para supuestamente liberar sus cuentas. Sin embargo todo es falso.

Si la persona no toma la llamada, dejan una grabación donde se escucha que se han detectado depósitos y transferencias que superan los 50 mil pesos con el RFC de quien contesta y que el SAT está pidiendo información de esas cuentas.

Ante estos reportes, el sistema ha aclarado que nunca se comunica por teléfono para solicitar datos personales, fiscales o bancarios para evitar bloqueos. Si necesitan contactarte para algún trámite, lo hacen a través de canales oficiales como el Buzón Tributario o un correo electrónico.

Este tipo de fraudes telefónicos están diseñados para asustarte, hacerte dudar y sacarte información personal o hasta dinero. Y aunque suene creíble, el SAT no te llama por teléfono para pedirte datos ni para ‘evitar bloqueos’. Son llamadas que han estado recibiendo varias personas», señalan especialistas.

Cómo operan los delincuentes

Las investigaciones del SAT revelan que el modus operandi de los estafadores sigue un patrón común:

La llamada inesperada. Se comunican con un tono formal y amenazante para generar confianza y miedo.

Solicitud de datos. Buscan obtener información confidencial, como contraseñas y e.firma.

Presión emocional. Usan advertencias sobre multas y sanciones para forzar decisiones rápidas.

Suplantación de identidad. Algunos delincuentes utilizan sistemas que simulan ser del SAT para aparentar legitimidad.

Las recomendaciones del SAT

Mantener la calma. No te dejes presionar ni asustar. Los estafadores usan amenazas falsas para que actúes de manera impulsiva.

Colgar de inmediato. Si la llamada te parece sospechosa, lo mejor es cortar la comunicación de inmediato y bloquear el número.

No compartas información. Nunca proporciones datos personales o financieros como tu nombre completo, RFC, CURP, números de cuenta, contraseñas o códigos de seguridad.

No seguir instrucciones. Evita presionar números, descargar aplicaciones o abrir enlaces que te envíen.

Verificar directamente. Si tienes dudas sobre la autenticidad de la llamada, contacta directamente al SAT, a tu banco o a la institución mencionada a través de sus canales oficiales. Puedes consultar su sitio web o sus líneas de atención al cliente. Si aplica, revisa tu Buzón Tributario, ya que toda comunicación oficial del SAT se realiza por ese medio.

Reportar el intento de fraude. Es importante que notifiques a las autoridades sobre la estafa para que puedan tomar medidas.

Fraudes similares en el pasado

Esta no es la primera vez que se detecta un intento de fraude contra contribuyentes, pues en México, los fraudes telefónicos se han convertido en un problema recurrente que afecta a miles de ciudadanos.

En meses anteriores, el SAT también alertó sobre correos electrónicos falsos del Buzón Tributario, utilizados para instalar virus y obtener información bancaria y fiscal.

Con este nuevo esquema vía telefónica, la institución subraya la importancia de mantener la vigilancia y compartir la alerta con familiares, especialmente adultos mayores, quienes suelen ser blanco frecuente de estos engaños.