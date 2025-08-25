Shakira regresa hoy al Estadio GNP Seguros

En esta segunda etapa de su gira interpreta “Día de enero”

Esta segunda fase de la gira podría generar un impacto económico de 106.4 millones de dólares en México

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continúa dejando huella en México. Y este 26, 27 , 29 y 30 de agosto Shakira regresa al Estadio GNP Seguros con su tour. En esta segunda etapa de su gira con su inconfundible voz, coreografías impactantes y una producción de clase mundial, la colombiana interpreta “Día de Enero” y luce un nuevo outfit Etro personalizado, inspirado en el patrón Paisley Barroco con un top con escote en V y detalle cruzado, además de pantalones acampanados con flecos de tul y bordados con más de 150 mil cristales de Swarovski en tonos gunmetal, plata y cristal. éxitos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura”, “Waka Waka” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, además de más de 20 canciones de su repertorio.

De acuerdo con un análisis de Mabrian, The Data Appeal Company (Almawave Group) y PredictHQ, esta segunda fase de la gira podría generar un impacto económico de 106.4 millones de dólares en México

Anoche, antes de regresar al Estadio GNP Seguros, Shakira , el primero que una artista de talla mundial realiza con formato de estadio en dicho recinto, reafirmando su éxito en el norte de México y su impacto cultural en todo el país.

“No hay mejor reencuentro para una loba, que con su manada mexicana. Monterrey, esta noche somos uno.”

Con la energía que la caracteriza, Shakira ofreció más de dos horas de show en las que presentó un repertorio de más de 20 canciones, encadenando hit tras hit que desató la euforia de los asistentes. Interpretó sus más grandes éxitos, como Hips Don’t Lie y Waka Waka, junto a nuevos temas como Última y Monotonía, en un encuentro que hizo vibrar al apasionado público de Monterrey, ciudad que se ha consolidado como uno de los destinos más importantes para la música en vivo en México.

Este concierto marca la última parada de Shakira en el norte del país antes de regresar a la Ciudad de México, donde continuará con las siguientes fechas de su gira en el Estadio GNP Seguros.

Shakira ha vendido más de un millón de entradas en 26 conciertos en territorio mexcano. Un logro sin igual en la historia del país que refleja el cariño y la conexión única del público mexicano con la artista colombiana.

Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto; 18 de septiembre – Estadio GNP Seguros

Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron

Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc

Veracruz: 24 de septiembre, Estadio Luis “El Pirata” de la Fuente