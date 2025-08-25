El inicio del juicio de “El Mayo” Zambada, el gran festejo que no fue en México

El tribunal de Brooklyn, en Nueva York, donde Ismael El Mayo Zambada se declaró ayer culpable ante la justicia de EU, fue el centro del mayor festejo del gobierno de Donald Trump en su promesa de ir contra los cárteles y la droga en México.

A esa audiencia -donde el más importante y antiguo capo del Cártel de Sinaloa, considerado como el más poderoso en el mundo de las drogas admitió ante el juez Brian Cogan haber sobornado durante décadas a políticos, militares, policías y otras autoridades en México- estuvieron presentes 8 de los más altos funcionarios del gobierno de EU, encabezados por la Fiscal general Pamela Pat Bondi; Terry Cole, director de la DEA; el Fiscal federal de distrito Este de Nueva York, Joseph Noceda, para dejar en claro la relevancia que tiene el juicio de El Mayo para la administración Trump.

En ese contexto, la Fiscal Pat Bondi destacó que en apenas 7 meses de la administración del presidente Trump se ha logrado tener en cárceles norteamericanas a 50 de los mayores líderes del narco, los cuales con seguridad morirán en esas prisiones de EU sin poder volver a hacerle daño a la sociedad.

Y consideró que esta es apenas una muestra de que la presente administración de EU irá contra los cárteles y sus líderes, socios y aliados políticos donde se encuentren para traerlos al lado de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada.

Terry Cole, director de la DEA -esa organización tan repudiada por la presidenta Claudia Sheinbaum-, dijo por su parte que:

“… este juicio no se trata simplemente de una captura más, sino del colapso de un mito y de que los líderes de los cárteles no están más allá del alcance de la justicia estadounidense…

“Hoy hemos demostrado una vez más que nadie está más allá de nuestro alcance.

“Al admitir su culpabilidad, El Mayo Zambada nos indica que su enjuiciamiento no se trata solo de palabras en un papel, sino la confirmación de que la DEA no va a parar, que vamos a ir en tras de los líderes de estas organizaciones, y vamos a desmantelar sus redes, y los vamos a someter a la justicia uno a uno”, advirtió.

Cole agradeció a su equipo y a las otras agencias que han hecho posible este juicio contra el capo más importante en el mundo y que durante décadas eludió ser capturado.

Recordó que Ismael El Mayo Zambada fue quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán, transformó al Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones más violentas del narcotráfico en el mundo.

“Bajo su control, el cártel se hizo sinónimo de corrupción pública, la generación de miles de millones de dólares por el tráfico de fentanilo. Actos de terrorismo que devastaron a comunidades y cobraron incontables vidas. Hoy está indefenso debido a los incansables esfuerzos de los agentes de nuestros departamentos del FBI, de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, subrayó.

Recordó:

“Este caso (el de El Mayo Zambada) fue armado paso a paso en distintos continentes. Comenzó en 2020 en una reunión a la que yo asistí aquí en Nueva York… a partir de entonces distintos organismos policiales trabajaron incansablemente, yendo en pos de cada uno de los miembros del Cártel de Sinaloa, junto con nuestros agentes en Bogotá, en Madrid y nuestros aliados, el departamento de investigaciones…

“Cada entrevista, cada interceptación telefónica, cada noche en vela fue para hacer justicia… derribamos barreras entre los fiscales, investigadores y analistas. El crédito no era lo importante, lo que se quería era la verdad.

“Desmantelar a los cárteles significa ir no sólo en pos de las drogas, sino de quienes toman las decisiones. Los asesinos, quienes los financian, quienes perpetran la violencia con una simple llamada telefónica”, indicó.

Casi en una respuesta a los rechazos de la presidenta Claudia Sheinbaum para darle oportunidad de operar en México, el director de la DEA indicó que su agencia “no va a parar”.

“Vamos a ir en pos de los líderes de estas organizaciones, vamos a desmantelar sus redes y los vamos a someter a la justicia uno a uno…”

El juez Cogan fijó la audiencia de sentencia para el 13 de enero de 2026.

Lo que revele “El Mayo” no inquieta a México: Sheinbaum

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tiene inquietud por lo que el narcotraficante mexicano revele sobre sobornos repartidos a políticos, militares y policías a lo largo de sus casi 50 años de operar impunemente en el país.

“No (hay inquietud). Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, dijo en su conferencia matutina.

A su vez, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, aseguró que el gobierno federal no está preocupado ni tampoco está nervioso por estas declaraciones de Ismael El Mayo Zambada, ni enciende focos rojos en Morena.

Y si procede, afirmó, pues que se investigue sobre esos sobornos y se castigue a culpables.

“El que nada debe, nada teme… no veo preocupación por las declaraciones”, subrayó.

