Aunque no se dieron nombres, socios de “El Mayo” no duermen tranquilos

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Para los Estados Unidos, la aparatosa conferencia de prensa organizada por su Departamento de Justicia para confirmar que el capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas puede resultar muy trascendente, pero para México no surgió nada importante, salvo un indirecto desmentido a la presidenta (con A), al confirmarse acuerdos con las autoridades nacionales para el combate a los cárteles.

En efecto, tanto la Fiscal General, Pamela Bondi, como el administrador de la agencia para el combate a las drogas (DEA) Terrance “Terry” Cole, reconocieron, sin mucho entusiasmo, la colaboración con México en la persecución de esas organizaciones criminales, lo cual para las autoridades de la nación vecina se presenta como una “cruzada”.

En una ceremonia que confirma el gusto de los estadunidenses por lo espectacular, -con la presentación de una decena de funcionarios, además de los mencionados, el director del FBI y fiscales de varias regiones de la Unión Americana- apenas hicieron referencia a la corrupción de funcionarios públicos de los países por donde circulan las drogas antes de entrar a los Estados Unidos.

Ese es el punto que despertó más curiosidad en nuestro país, pues es de suponer que, a cambio de eliminar el riesgo de que se aplique la pena de muerte, “El Mayo” revelará nombres de funcionarios públicos mexicanos que encubren o propician sus operaciones ilegales.

Las presuntas denuncias son de trascendencia para el gobierno de los Estados Unidos encabezado por el magnate Donald Trump, pues justificaría sus presiones sobre México, país al cual considera dominado por los criminales.

En cuanto a México, el riesgo de evidenciar a miembros del gobernante partido Morena se hizo patente ayer en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, pues horas antes de la anunciada conferencia de las autoridades de los Estados Unidos, respondió a una pregunta acerca de las posibles consecuencias de las anunciadas “revelaciones” de “El Mayo”.

¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar “El Mayo”? fue la interrogante, tal como aparece en la transcripción estenográfica de la conferencia mañanera.

“No. A ver, lo que vaya a declarar -y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos-, cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República, hay un procedimiento”

Previamente, en referencia a la anunciada visita a México del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se produjo el siguiente diálogo:

PREGUNTA: ¿Y ya se tiene programada fecha para la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre es probable. Esta semana se confirma.

PREGUNTA: ¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, esa es la idea.

PREGUNTA: Presidenta, en el contexto de que Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declare culpable en Estados Unidos, preguntarle si ¿desde el gobierno de México se ha insistido en Estados Unidos esta información que no se ha entregado desde hace más de un año? Fue el 25 de julio de 2024, que se le detuvo y se extraditó de manera irregular; si ¿ustedes han insistido en la información o si han visto intención del gobierno de Estados Unidos de entregarle alguna información sobre este tema, Presidenta?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No han entregado nueva información, ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Bueno, vamos a esperar el día de hoy.

Es decir, el gobierno de México sigue sin recibir información acerca de la operación realizada en territorio nacional para capturar o secuestrar al jefe del poderoso cártel de Sinaloa y también por ello, el Ejecutivo sostiene que no hay ningún acuerdo con la DEA, la cual, como lo señalé anteriormente da por hecho que existe esa colaboración.

Por lo demás, como se aprecia, la mandataria mexicana mantiene su exigencia – que abarca todos los actos presuntamente ilegales en los que se vincula a personas allegadas a la llamada Cuarta Transformación – de que antes que condenar “se presenten pruebas”.

Por otra parte, si se atiende a las primeras versiones difundidas acerca de la comparecencia del capo sinaloense ante el juez estadunidense Brian M. Cogan -el mismo que juzgó con anterioridad al también fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y al ex secretario federal de Seguridad Genaro García Luna- no habrá revelaciones sensacionales.

“El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados al narcotráfico en la corte de Nueva York, comparecencia en la que pidió perdón tras reconocer su responsabilidad. Admitió haber sobornado a políticos, policías y militares mexicanos durante cinco décadas, pero no mencionó nombres, aunque se supone que ya lo hizo en privado. Su abogado, Frank Pérez, aseguró que eso no va a ocurrir.

“Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”, aseveró el defensor.

El litigante negó asimismo la posibilidad de que esas revelaciones ocurran en el futuro. “Esa es información que ya tiene el Gobierno de los otros juicios que han hecho, la información que tiene el Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada”.

Sea que, efectivamente, “El Mayo” se rehúse a dar nombres de sus asociados o de los sobornados, esto no quiere decir que los implicados puedan sentirse libres de ser perseguidos por la justicia. Se puede decir que esa es parte de su sanción: no pueden dormir tranquilos.

El PRI sigue de caída

Mientras continúa el proceso para definir la directiva del Senado para el siguiente año, siguen los reacomodos de integrantes de los diversos grupos parlamentarios y en ese proceso uno de los partidos que sigue de caída es el antes poderoso PRI.

Esto se debe a la salida del poblano Néstor Camarillo Medina, quien aseguró que no se incorporará a otra organización, pero su lenguaje parece indicar que irá al MC (Movimiento Ciudadano, antes Convergencia).

“Tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana; en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar a una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y necesita México“, informó el legislador en redes sociales.

Su movimiento ya impactó a su anterior partido, pues debido a que el PRI cae hasta el cuarto sitio en el Senado, pone en riesgo algunas de las prestaciones que tiene por ocupar el tercer sitio, que ahora le correspondería al PVEM, organización que además tiene la ventaja de ser parte de la alianza dominante en el Congreso de la Unión.

Los especialistas indicaron que el tricolor pierde el derecho a una de las tres vicepresidencias de la mesa directiva del Senado, según establece la Ley Orgánica del Congreso General. El PRI tampoco podrá reclamar la presidencia de esa Cámara para el tercer año de la Legislatura, que según la referida norma debe turnarse anualmente entre los tres grupos parlamentarios mayoritarios, aunque puede haber reelección de los integrantes de ese cuerpo directivo. Por eso el saliente Gerardo Fernández Noroña buscó permanecer en el cargo un año más, pero finalmente será relevado por una mujer, casi seguramente Laura Itzel Castillo.

A pesar de lo que ordena la referida Ley, mucho de la integración de la Mesa Directiva depende del actual presidente del auténtico órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cargo que actualmente recae en el coordinador de la mayoría de Morena, el exgobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien no tiene precisamente una buena relación con el senador y presidente del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aunque formalmente su contraparte es el coordinador de los senadores del tricolor, el guerrerense Manuel Añorve Baños.

La mala relación se confirma porque sigue la amenaza de desafuero para el dirigente priista.