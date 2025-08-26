Cancún se prepara para una celebración patria inolvidable

Grito de Independencia 2025

La Plaza de la Reforma será nuevamente el corazón de las festividades

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La ciudad se viste de rojo, blanco y verde para recibir una de las noches más emblemáticas del calendario nacional. Con el lema “¿Listo para la fiesta?”, autoridades municipales, artistas y ciudadanía afinan los últimos detalles para el Grito de Independencia, que este año promete una experiencia vibrante, innovadora y profundamente mexicana.

La Plaza de la Reforma será nuevamente el corazón de las festividades patrias. La ceremonia oficial estará encabezada por la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, quien dará el tradicional Grito a las 22:50 horas del 15 de septiembre. Se espera una asistencia masiva de locales y turistas, atraídos por el ambiente festivo y la cartelera artística.

El Ayuntamiento de Benito Juárez iniciará el mes patrio con una serie de actividades conmemorativas que incluyen decoraciones recicladas, eventos culturales y un espectáculo tecnológico sin pirotecnia. Desde el 1 de septiembre, el Palacio Municipal se vestirá con los colores nacionales y será sede de diversas celebraciones, entre ellas el tradicional Grito de Independencia.

Sin pirotecnia, pero con 170 drones

Por tercer año consecutivo, la noche del 15 de septiembre no contará con fuegos artificiales. En su lugar, se presentará un show de 170 drones que iluminarán el cielo de Cancún con figuras alusivas a la historia y cultura mexicana. Nora Espinoza Hernández, oficial mayor del Ayuntamiento, confirmó que el espectáculo busca ofrecer una alternativa segura, visualmente impactante y respetuosa con el medio ambiente.

La cartelera artística comenzará a las 18:00 horas con presentaciones de talentos locales, ballet folclórico, música de trío, mariachi y la participación especial de la comediante Tila María Sesto. El artista principal ya ha sido confirmado, aunque será la presidenta municipal Ana Paty Peralta quien lo anuncie oficialmente en los próximos días. Se anticipa que será una figura reconocida y querida por el público mexicano.

El frente del Palacio Municipal y el primer cuadro de la ciudad serán decorados con estructuras, luces y ornamentos elaborados con materiales reutilizados de años anteriores. Esta iniciativa busca promover la sostenibilidad sin perder el espíritu festivo.

Verbena popular y medidas de seguridad

Sobre la avenida Tulum se instalarán puestos de comida típica y antojitos mexicanos. Además, se solicitará a los restaurantes cercanos abstenerse de vender bebidas alcohólicas durante la celebración, como medida preventiva para garantizar un ambiente familiar.

El desfile conmemorativo por el 215 aniversario de la Independencia de México se realizará el 16 de septiembre a partir de las 8:00 horas. El recorrido iniciará en la avenida Cobá y continuará por Tulum y Bonampak hasta llegar al Palacio Municipal, con la participación de instituciones educativas, fuerzas armadas y agrupaciones civiles.