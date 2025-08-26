Aumentan quejas contra gasolinerías por rechazo a pago con tarjeta bancaria

Opacidad financiera a la vista

Cancún y Playa del Carmen encabezan la lista de denuncias por parte de automovilistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– En Quintana Roo persisten denuncias contra gasolineras que se niegan a aceptar pagos con tarjeta bancaria, una práctica considerada irregular y que abre la puerta a posibles actos de evasión fiscal.

De acuerdo con la Profeco, en los últimos tres años recibieron más de 450 quejas en la entidad por cobros únicamente en efectivo, cargos indebidos y negativa de venta. Solo en 2024, el número de reportes aumentó un 18%, respecto al año anterior.

Los municipios turísticos concentran la mayor parte de los casos. Cancún y Playa del Carmen encabezan la lista, principalmente en estaciones cercanas a las zonas hoteleras y carreteras.

En Cozumel, las denuncias se presentan sobre todo en temporadas altas, mientras que en Chetumal y Bacalar los usuarios reportan situaciones similares en gasolineras de carretera, especialmente en rutas hacia Belice.

Especialistas en consumo señalan que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros obliga a los comercios a aceptar pagos electrónicos cuando cuentan con terminal bancaria.

SAT y Profeco advierten sanciones

Negarse en aceptar pago con tarjeta cuando tienen terminal bancaria, puede derivar en sanciones económicas y, en casos graves, en investigaciones por parte del SAT, al presumirse operaciones no declaradas.

En este 2025, la Profeco recordó que puede aplicar multas de hasta 3 millones de pesos por incumplimiento.

El SAT confirmó que mantiene presuntos operativos de revisión para detectar irregularidades en el manejo de efectivo, en dichas zonas ya que suelen estar ligadas a la evasión del IVA e ISR, lo que explica la resistencia a los pagos electrónicos.

En contraste, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) justificó que las comisiones bancarias encarecen los costos de operación, aunque admitió que la práctica daña la confianza del consumidor.

El tema genera debate entre autoridades, empresarios y usuarios. Mientras los consumidores exigen sanciones más firmes, los órganos reguladores insisten en la necesidad de presentar denuncias formales para actuar.

Los consumidores aseguran que la transparencia en la venta de combustibles continúa siendo un desafío en el estado porque mientras a ellos el Sat les exige pagos con tarjeta para deducir impuestos, las gasolinerías no dan opción… o efectivo o nada de gasolina o diésel.