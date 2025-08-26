Quintana Roo, entidad con mayor porcentaje de participación económica del país

El nuevo Parque Arqueológico Balam Tun que estará dentro del Parque Quintana Roo, abrirá sus puertas con 47 monumentos arqueológicos pero también con una demanda de profesores de investigación científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ante la FGR.

Los académicos señalan que la reubicación de monumentos arqueológicos que se localizaron durante la construcción del Tren Maya es un delito porque en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas no existe ninguna posibilidad de desmontar y montar en otro lugar este tipo de vestigios

“Al no estar prevista la reubicación de Zonas de Monumentos Arqueológicos, no sólo viola la ley citada, también representa un engaño a la ciudadanía, ya que esos vestigios se destruyeron y movieron de su lugar original. De acuerdo con la legislación vigente, el rescate de esos 47 monumentos arqueológicos debió realizarse in situ y no fuera de él”, aseguran.

Añadieron los quejosos que es ilegal la reubicación y reconstrucción de 47 monumentos arqueológicos que fueron destruidos en su lugar de origen durante la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

Los especialistas en antropológica, arqueología e historia citaron que “el traslado y reconstrucción de estos monumentos arqueológicos (pirámides) hacia ese parque es un fraude porque se muestran como ‘rescatados’ y ‘rehabilitados’, pero en realidad están fuera de sus contextos cultural, natural y político-social de los tiempos de su edificación hace más de 500 años. Además, su uso tiene un sentido escenográfico y comercial sancionado por la ley que protege el patrimonio arqueológico de la nación”.

Los académicos del INAH quienes realizaron la denuncia ante la FGR tienen más de 45 años de práctica profesional en investigaciones antropológicas e históricas y en la conservación física y jurídica de los vestigios y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. La denuncia es suscrita por el antropólogo Juan Manual Sandoval Palacios, el historiador Felipe I. Echenique March, el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, la antropóloga Rosa María Vanegas y la maestra del Clacso Marcela Orozco Contreras, entre otros.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la reubicación de esos monumentos arqueológicos en el Parque de la Memoria Balam Tun, en Chetumal, Quintana Roo, se lleva a cabo bajo lineamientos nacionales e internacionales de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural.

La Secretaría de Cultura recordó antecedentes nacionales como el traslado del Monolito de Coatlinchan al Museo Nacional de Antropología en 1964, así como la integración de estructuras arqueológicas en parques y desarrollos urbanos de Mérida y Campeche.

Sostuvo el INAH que “no se trata de un parque ecoarqueológico sino, como indica su nombre, de un auténtico espacio dedicado a la memoria del tronco civilizatorio maya, que ofrece un modelo contemporáneo de preservación y difusión del patrimonio”.

La medida responde a los trabajos de Salvamento Arqueológico vinculados al Tren Maya.

Cada estructura fue excavada y registrada con exactitud milimétrica mediante fotogrametría, escaneo 3D y dibujos arquitectónico, las piedras y sillares se numeraron y trasladaron junto con sus rellenos constructivos al nuevo emplazamiento.

Se detalló que el reensamblaje de los edificios involucró a un equipo interdisciplinario compuesto por arqueólogos con más de 25 años de experiencia en restauración, restauradores, arquitectos, ingenieros y especialistas en tecnologías digitales, además de 130 trabajadores de la construcción locales que aportaron su conocimiento y oficio.

Para asegurar la autenticidad y la durabilidad de las estructuras, precisó el INAH, se emplearon morteros de cal apagada de alta pureza, similares a los originales, y se restituyeron pisos y enlucidos conforme a la evidencia arqueológica.

Al respecto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmó que “estamos haciendo historia y también rescatándola y preservándola. Estos vestigios tienen más de mil 500 años de antigüedad y provienen de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, en localidades como Juan Sarabia, Jesús González Ortega y Francisco Villa. Hoy estos tesoros del pasado estarán a la vista de todas y todos, en tres zonas dentro del parque”.

Resaltó que ese nuevo parque, que se abrirá a finales del presente mes, es resultado de una colaboración entre el gobierno de Quintana Roo, la dirección del INAH, el arqueólogo Manuel Pérez Rivas, responsable del “salvamento arqueológico” durante la construcción del Tren Maya, y la Sedena, representada en este proyecto por el coronel ingeniero constructor Mario Acevedo Hernández.

Existen otras denuncias previas ante la FGR que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero como la que se presentó el 15 de mayo de 2020, la carta excitativa del 19 de julio 2021 y el alcance a la denuncia del 18 de enero de 2024, documentos en los que revelan la destrucción de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, paleontológicos e históricos a raíz del tendido de vías, banco de materiales, caminos de tránsito de maquinaria, estaciones y patios de servicio del Tren Maya, sin que hasta el momento la dependencia haya notificado a los demandantes el estado de la investigación correspondiente.

Pasemos a otro tema, la gobernadora Mara Lezama destacó que Quintana Roo es la entidad federativa con mayor tasa de participación en la actividad económica con el 67% nacional y solo el 2.8% está desocupado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Este índice, difundido por el INEGI, indica que Quintana Roo tiene a 987,728 personas, el 67% de la población mayor de 15 años, realizando actividades económicas y solo a 28,297 desocupadas, lo que habla de la potencia económica que tiene el estado para generar empleo.

Al respecto, Mara Lezama explicó que cuando se trabaja en coordinación gobierno, sector privado y sector social, se logra que la prosperidad sea compartida, con empleos de calidad y mejores ingresos para las familias. “El logro del gobierno estatal en esta materia está en la generación de condiciones para la inversión pública y privada, en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió la Gobernadora.

Destacó que las obras emblemáticas del Gobierno de México, en esta Cuarta Transformación, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Puente Nichupté, entre otras, tanto en el norte como en el sur, la articulación con la inversión y proyectos de infraestructura estatales y el diálogo colaborativo con el sector privado garantizando certeza jurídica y estabilidad económica, han consolidado a Quintana Roo como generador de empleos dignos y bien remunerados.

Mientras tanto, en Cancún, la joya de la corona del Caribe Mexicano, con un emotivo mensaje de impulso y orgullo, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la ceremonia de graduación y entrega de reconocimientos a 238 mujeres que culminaron su formación en los cursos y talleres de autoempleo impartidos por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), reafirmando su compromiso con el empoderamiento femenino, su independencia económica y la construcción de un municipio más justo e inclusivo.

En la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, frente a las graduadas y sus familias, la Alcaldesa subrayó que la capacitación y el desarrollo personal son herramientas esenciales para que las mujeres fortalezcan su autonomía, eleven su autoestima y generen nuevas oportunidades de crecimiento económico.

“Hoy celebramos su triunfo, celebramos a mujeres valientes, a mujeres emprendedoras y a mujeres que son ejemplo para otras, además, celebramos no solamente un logro enorme y que creyeron en ustedes mismas, sino que celebramos su convicción de no rendirse hasta culminar con sus capacitaciones”, destacó.

La titular del IMM, Miroslava Reguera Martínez, explicó que en esta edición, se entregaron 270 reconocimientos a 238 mujeres que participaron en 28 talleres y cursos de oficios y habilidades como corte y confección, peluquería, uñas acrílicas, bisutería, tratamientos capilares, yoga, zumba, masajes, entre otros, con una duración de 64 horas de capacitación por curso durante el periodo abril-julio, y detalló que algunas de las graduadas recibieron doble reconocimiento al concluir más de un taller.

Finalmente, Ana Paty Peralta rodeada de las cancunenses, recorrió los stands instalados alrededor de la Plaza, donde las recién graduadas exhibieron los resultados de los conocimientos adquiridos en estos cuatro meses, a quienes refrendó su convicción de continuar creando espacios que promuevan su desarrollo y empoderamiento; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

