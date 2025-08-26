Estabilidad de Playa del Carmen en inversiones durante este año

Pese a la crisis económica global

Gracias a su infraestructura se posiciona como uno de los destinos más visitados de México

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- En medio de un panorama económico internacional marcado por la inflación, la desaceleración del comercio y la incertidumbre financiera, Playa del Carmen se consolida como un foco de inversión estable y atractivo, especialmente en los sectores inmobiliario, turístico y comercial. A pesar de los vaivenes globales, este destino de la Riviera Maya continúa captando capital nacional e internacional, gracias a su dinamismo económico, su infraestructura en expansión y su posicionamiento como uno de los destinos más visitados de México.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Antonio Bojórquez McKay, quien destacó que esta tendencia refleja la confianza del sector privado en el municipio como destino estratégico para invertir. El funcionario explicó que, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, no se ha detectado una disminución en la instalación de nuevos negocios. Este comportamiento, señaló, es especialmente relevante en un contexto global de desaceleración económica, y posiciona a Playa del Carmen como un enclave resiliente y competitivo.

Bojórquez McKay informó que el municipio trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría de Economía federal para identificar los proyectos incluidos en el portafolio de inversiones anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla una bolsa de aproximadamente 300 mil millones de dólares destinados a infraestructura y polos de desarrollo en todo el país.

Como parte de este esfuerzo, el secretario solicitó información al titular de los Corredores Económicos del Bienestar, Carlos Candelaria, sobre los proyectos específicos que podrían aterrizar en Playa del Carmen, así como sus montos estimados, con el objetivo de preparar anuncios formales y definir estrategias de implementación. La administración municipal, encabezada por la presidenta Estefanía Mercado, se encuentra en proceso de identificar terrenos que cumplan con los requisitos técnicos y logísticos de los programas federales. Esta labor permitiría ofrecer incentivos fiscales y agilizar trámites administrativos a empresas interesadas en establecer operaciones en la ciudad.

Bojórquez McKay subrayó que la política de desarrollo económico local está orientada a atraer inversiones sostenibles, que respeten el medio ambiente, generen empleos bien remunerados y ofrezcan prestaciones laborales superiores, en línea con la visión de crecimiento ordenado y sustentable que promueve el municipio.

Como parte de las gestiones institucionales, el secretario adelantó que sostendrá una reunión con la dirección de abasto del Grupo Xcaret, empresa que emplea a más de 20 mil personas, con el propósito de vincular a proveedores locales de bienes y servicios a su cadena de suministro. En este encuentro participará también Pedro Moncada, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Caribe, para analizar ajustes que faciliten la integración de productores regionales a la demanda empresarial.

Asimismo, se dará seguimiento al acercamiento con la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), iniciado durante el Tianguis Turístico de Tijuana, donde se manifestó interés en establecer operaciones en Playa del Carmen.

Proyecciones para el cierre de 2025

De cara al último trimestre del año, Bojórquez McKay anticipó un incremento en los proyectos de inversión, y aseguró que el gobierno municipal trabaja en un esquema de acompañamiento integral para inversionistas, con el fin de facilitar trámites ante instancias municipales, estatales y federales.

Finalmente, el secretario reiteró la invitación a emprendedores y empresarios locales para acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, donde podrán recibir respaldo institucional para el desarrollo de nuevas iniciativas productivas que fortalezcan el tejido económico de Playa del Carmen.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el mercado inmobiliario en Playa del Carmen ha mantenido un crecimiento sostenido del 8 al 15% anual en retorno de inversión, particularmente en propiedades vacacionales y desarrollos residenciales premium. Esta tendencia se ha visto impulsada por:

-La alta demanda de alquileres a corto plazo (Airbnb, Booking)

-El aumento de visitantes nacionales y extranjeros

-La preferencia por espacios privados frente a hoteles tradicionales

Además, los precios inmobiliarios en la Riviera Maya han aumentado aproximadamente un 35% en los últimos cinco años, lo que convierte a Playa del Carmen en una opción sólida para quienes buscan proteger y hacer crecer su capital.