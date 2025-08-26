Pegan inundaciones en Chetumal por crecimiento urbano sin control

Se han agravado en la última década

Pérdida de capacidad de infiltración del suelo y la falta de infraestructura hidráulica

Chetumal.- La capital del estado enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: las inundaciones pluviales se han intensificado en frecuencia y severidad durante la última década. Investigaciones recientes atribuyen esta problemática al crecimiento urbano desordenado, la pérdida de capacidad de infiltración del suelo y la falta de infraestructura hidráulica adecuada.

El estudio más reciente sobre la expansión urbana de Chetumal, realizado por Juan Carlos Alcérreca Huerta, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad Chetumal; Rosalía Chávez Alvarado y José Manuel Camacho, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo); y Cristina Candelaria Valle Queb y David Rejón Parra, del Instituto Tecnológico de Chetumal (Itch); revela que más del 32% de la capacidad natural de infiltración ha sido perdida debido a la urbanización sobre suelo kárstico, altamente vulnerable a la acumulación de agua. La velocidad del escurrimiento se ha multiplicado entre 10 y 100 veces, provocando que el agua se acumule rápidamente en zonas bajas, rebasando la capacidad del drenaje actual.

“Chetumal no solo es vulnerable a huracanes y marejadas, sino también a inundaciones pluviales intensas y recurrentes. La solución requiere tanto infraestructura adecuada como la integración del conocimiento comunitario”, señala el estudio.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, existen al menos 94 puntos críticos de inundación en la ciudad, especialmente en colonias como Payo Obispo, Solidaridad, Caribe y Proterritorio. La red de drenaje apenas cubre el 60% de la ciudad, y los pozos de absorción resultan ineficientes en zonas amplias y densamente pobladas.

Además, menos de la mitad de los habitantes encuestados recuerda con precisión los efectos de inundaciones pasadas, lo que limita la preparación comunitaria. Sin embargo, quienes han sufrido afectaciones mantienen una alta percepción del riesgo.

Las inundaciones no solo afectan la movilidad y la infraestructura urbana, sino también la salud pública. El 12.9% de la población encuestada reportó infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales y problemas derivados de la proliferación de mosquitos.

Expertos y autoridades locales coinciden en que se requiere un enfoque integral para enfrentar esta problemática. Entre las principales recomendaciones destacan:

– Recuperar sistemas tradicionales de captación de agua de lluvia.

– Exigir evaluaciones hidrológicas previas a nuevos desarrollos urbanos.

– Actualizar los Planes de Desarrollo Urbano, evitando la urbanización en zonas propensas a inundación.

– Fortalecer la memoria social mediante talleres, simulacros y campañas de sensibilización.

Ordenarán el comercio en vía pública

Ante el crecimiento sostenido del comercio informal en zonas estratégicas de la ciudad, el Ayuntamiento de Solidaridad ha intensificado los operativos para ordenar la actividad en vía pública. Las acciones buscan recuperar el espacio urbano, garantizar la seguridad peatonal y promover la formalización de vendedores ambulantes.

Desde mediados de agosto, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Fiscalización y Cobranza han desplegado brigadas en el centro de la ciudad y en colonias periféricas, retirando entre 25 y 30 comerciantes informales por jornada, sin decomisar mercancía “La intención no es castigar, sino ordenar. Queremos que el comercio en vía pública se realice con reglas claras y respeto al espacio común”, afirmó Antón Bojórquez, titular de Desarrollo Económico.

Los operativos se realizan semanalmente y se acompañan de invitaciones formales para que los vendedores acudan a la Dirección de Industria y Comercio a regularizar su situación.

Como parte del esfuerzo institucional, se anunció la reinstalación del Comité de Comercio en Vía Pública, que sesionará a principios de septiembre. Este órgano tendrá la responsabilidad de definir, de forma pública y transparente, los criterios para otorgar permisos y delimitar zonas autorizadas.

Vecinos del primer cuadro de la ciudad han expresado preocupación por la ocupación irregular de banquetas, la acumulación de residuos y la competencia desleal que enfrentan comerciantes establecidos. Sin embargo, también reconocen que el comercio ambulante responde a necesidades económicas urgentes.

“Muchos de ellos son padres de familia que buscan sobrevivir. Lo importante es que haya reglas claras para todos”, comentó Mariana López, comerciante del centro.

Según datos del Inegi, más del 45% de las unidades económicas en Quintana Roo operan en la informalidad. En Playa del Carmen, esta cifra se eleva en zonas turísticas y de alta afluencia, donde la movilidad peatonal y la imagen urbana se ven comprometidas.

El Ayuntamiento ha reiterado que los operativos continuarán de forma permanente, con enfoque en diálogo, regularización y recuperación del espacio público. Se prevé que en los próximos meses se integren mecanismos de participación ciudadana para definir zonas de comercio ordenado y evaluar el impacto social de las medidas.