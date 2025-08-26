QR, estado con mayor porcentaje de participación económica: Inegi

Chetumal.- Quintana Roo es la entidad federativa con mayor tasa de participación en la actividad económica con el 67% nacional y solo el 2.8% está desocupado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Este índice, difundido por el INEGI, indica que Quintana Roo tiene a 987,728 personas, el 67% de la población mayor de 15 años, realizando actividades económicas y solo a 28,297 desocupadas, lo que habla de la potencia económica que tiene el estado para generar empleo.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa explicó que cuando se trabaja en coordinación gobierno, sector privado y sector social, se logra que la prosperidad sea compartida, con empleos de calidad y mejores ingresos para las familias. “El logro del gobierno estatal en esta materia está en la generación de condiciones para la inversión pública y privada, en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum” añadió la Gobernadora.

Destacó que las obras emblemáticas del Gobierno de México, en esta Cuarta Transformación, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Puente Nichupté, entre otras, tanto en el norte como en el sur, la articulación con la inversión y proyectos de infraestructura estatales y el diálogo colaborativo con el sector privado garantizando certeza jurídica y estabilidad económica, han consolidado a Quintana Roo como generador de empleos dignos y bien remunerados.

Cancún.- La temporada de lluvias y ciclones tropicales es un período muy importante para nuestro estado, por lo que, para reforzar los conocimientos de los equipos de emergencia, se impartió en Cancún el curso-taller “Atención de Emergencias por Huracanes”, a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, aperturó el evento, agradeciendo a todas las instancias gubernamentales presentes por asistir y participar activamente en estos cursos que añaden nuevos conocimientos en temas de respuesta oportuna en casos de emergencia.

Dijo que estas importantes acciones de prevención son impulsadas por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, y agradeció también el apoyo de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien, al traer estos cursos, promueve la capacitación de las brigadas de protección civil.

El taller de “Atención de Emergencias por Huracanes” se impartió en el Planetario Ka’Yok’ de Cancún y se abordaron temas como “Características de los Fenómenos Hidrometeorológicos”, “Programas Especiales de Protección Civil”, “Protocolo de Actuación de Huracanes” y “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades”, con el propósito de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de autoridades estatales, municipales, cuerpos de emergencia y responsables de tomar decisiones, para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Cabe resaltar que, para poder tomar este taller, se abrió un registro que se completó en menos de un día, dejando notar el compromiso de las instancias públicas que diariamente trabajan para mantener segura a la población. Asimismo, se pudo brindar este curso a más de 165 servidores públicos que lograron expandir sus conocimientos y compartir sus experiencias.

El titular de la Coeproc subrayó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno genera certezas en la ciudadanía y enmarca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y cuyo eje central es la protección y bienestar de las familias.