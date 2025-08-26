Turismo de Playa del Carmen impulsa a náuticos de Cozumel

Aumento en el flujo de paseantes

Auge en buceo, snorkel y conectividad marítima consolida a la isla como destino muy activo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel. – El turismo que cruza diariamente desde Playa del Carmen hacia Cozumel ha generado un notable repunte en el sector náutico de la isla durante 2025. En los primeros meses más de 1.3 millones de visitantes llegaron vía ferry, lo que representa un incremento del 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de LM Magazine. Esta afluencia ha dinamizado actividades como el buceo, el snorkel y los recorridos costeros, consolidando a Cozumel como uno de los destinos más activos del Caribe mexicano.

Prestadores de servicios acuáticos reportan una temporada alta sin precedentes. César Zepeda Escamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos (ANOAT), informó que se realizan hasta 200 salidas diarias entre la mañana y la tarde. Las actividades más demandadas incluyen:

– Buceo en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

– Snorkel en zonas como El Cielo y Palancar.

– Paseos en catamarán y embarcaciones privadas.

El 65% de los visitantes proviene de Estados Unidos y Canadá, mientras que el 35% corresponde al turismo nacional, con una proporción significativa originada en Playa del Carmen.

La ruta marítima entre Playa del Carmen y Cozumel se ha convertido en un eje estratégico para el turismo regional. Las navieras Ultramar y Winjet operan más de 40 cruces diarios, facilitando el flujo constante de visitantes que buscan experiencias náuticas en la isla.

Este corredor turístico beneficia a ambos destinos: mientras Playa del Carmen concentra la oferta hotelera y gastronómica, Cozumel capitaliza su riqueza natural y servicios especializados en turismo marino.

El crecimiento del turismo náutico ha generado una derrama económica significativa para operadores, guías, embarcaciones y comercios locales. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos en los meses de septiembre a noviembre, cuando la demanda puede disminuir hasta en un 50%.

Para mitigar esta estacionalidad, ANOAT trabaja en estrategias como:

– Promociones cruzadas con hoteles de Playa del Carmen.

– Paquetes integrados de ferry + tour náutico.

– Campañas digitales dirigidas al turismo nacional.

Roo en el top 10 por pesca del mero

A pesar de enfrentar una disminución en la captura de especies marinas, Quintana Roo se mantiene como uno de los principales estados productores de mero en México. Según la actualización 2025 de la Carta Nacional Pesquera, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en pesca de esta especie, con una participación del 4.4% en una producción anual superior a las 5,000 toneladas en aguas del Golfo de México y el Mar Caribe.

El mero (Epinephelus spp.) es considerado una de las especies más apreciadas en la gastronomía regional. Su carne blanca, firme y versátil lo convierte en un platillo estrella en restaurantes de Cancún, Isla Mujeres y la Riviera Maya. Preparaciones como el tradicional Tikin Xic, frito o al ajillo, pueden alcanzar precios de hasta 700 pesos por kilo en establecimientos turísticos.

Daniel Aceves, pescador de Isla Mujeres, describe la captura del mero como “un tesoro en el mar”, ya que encontrar ejemplares de talla mayor a 36 centímetros garantiza ingresos significativos para las familias pesqueras.

Aunque Quintana Roo mantiene su posición en el top 10, los pescadores locales advierten una tendencia a la baja en la captura del mero. Entre los factores que afectan su reproducción y disponibilidad destacan:

– Pesca ilegal, incluyendo la captura de ejemplares juveniles.

– Sobreexplotación histórica, clasificada en estado de “deterioro” desde el año 2000.

– Altas temperaturas marinas, que superan los 30 °C y provocan el desplazamiento de la especie hacia zonas más profundas o alejadas.

Nadia Olivares Bañuelos, directora del programa de océanos resilientes de Environmental Defense Fund, señala que “la recuperación del mero depende de una regulación efectiva y de prácticas pesqueras responsables”.

En temporada alta, la demanda de mero en restaurantes y hoteles de Quintana Roo supera la capacidad de captura local, lo que obliga a importar producto desde Yucatán. Esta dinámica refleja tanto el valor comercial de la especie como la presión sobre los ecosistemas marinos del Caribe mexicano.

El objetivo es garantizar que la pesca del mero continúe siendo un motor económico sin comprometer el equilibrio ecológico del Golfo y el Caribe.