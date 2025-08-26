Aeropuerto de Tulum alcanza los 2 millones 66 mil pasajeros

Operaciones desde 1 de diciembre de 2023

Se consolida como una terminal aérea con gran dinamismo para el Caribe mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- En un hecho que reafirma el dinamismo turístico y la creciente conectividad del Caribe Mexicano, el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” recibió uno de los tres nuevos aviones Embraer E195-E2 de la aerolínea Mexicana de Aviación, procedente de la terminal aérea de la “Felipe Ángeles” (AIFA), con una ocupación completa de 132 pasajeros.

El vuelo, que también regresa con ocupación total, representa un paso más en el fortalecimiento de la conectividad aérea hacia el estado, contribuyendo directamente al desarrollo económico, la generación de empleos y la diversificación de mercados turísticos.

El gobierno de Quintana Roo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, reconoce el compromiso de Mexicana de Aviación por ampliar su flotilla y abrir nuevas rutas que conecten de forma eficiente con los principales destinos del estado.

Este tipo de acciones son clave para consolidar al Caribe Mexicano como uno de los destinos más importantes y competitivos a nivel nacional e internacional.

“Seguiremos trabajando de la mano con aerolíneas, y actores del sector turístico para garantizar una conectividad aérea robusta y sostenible que impulse el turismo, fortalezca las comunidades locales y mantenga a Quintana Roo como líder en la industria como se establece en la Nueva Era de Turismo”, señaló el titular de la Secretaría Estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra.

Con ello, el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto ha logrado recibir a más de 2 millones 66 mil pasajeros desde 1 de diciembre de 2023 que inició operaciones

Gastronomía: motor de identidad y economía

En medio de una temporada vacacional marcada por la búsqueda de experiencias auténticas, los festivales gastronómicos se consolidan como una de las estrategias más efectivas para dinamizar el turismo y fortalecer la economía local en Quintana Roo. De acuerdo con la asociación Cocineros de Quintana Roo, estos eventos han generado una derrama económica significativa, con incrementos de entre 5% y 10% en ingresos para restaurantes durante el verano.

Desde el Festival del Mero en Isla Mujeres hasta el Festival de la Langosta en Tulum y Punta Allen, los encuentros culinarios celebran la riqueza gastronómica del Caribe mexicano. Además de atraer visitantes nacionales e internacionales, promueven el consumo de productos locales.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de Cocineros de Quintana Roo, destaca que “el turismo gastronómico no solo atrae visitantes, también genera ingresos que benefician a restauranteros, productores y comunidades locales”.

Más allá del impacto económico, los festivales fomentan la colaboración entre restauranteros, hoteleros, cooperativas y autoridades. En zonas como Donceles 28, en Cancún, se han impulsado eventos con enfoque comunitario, donde excolaboradores del sector turístico emprenden en el ámbito culinario.

El subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico, Andrés Aguilar Becerril, subraya que estos festivales buscan “empoderar a las comunidades locales en respuesta a la presión turística y de renta vacacional, teniendo como bandera el arte culinario”.

Como parte de una estrategia más amplia, se ha lanzado el distintivo “Con Sabor Caribe Mexicano”, que busca posicionar la cocina quintanarroense en el mapa gastronómico global. Este sello reconoce prácticas sustentables, ingredientes locales y propuestas culinarias con identidad cultural.

Además, plataformas digitales y rentas vacacionales han comenzado a promover experiencias gastronómicas como parte de su oferta, incentivando a los turistas a consumir en restaurantes locales en lugar de supermercados.