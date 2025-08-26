Última semana de actividades del Festival Internacional de Cabaret

La fiesta cabaretera por excelencia termina este 30 de agosto

El humor, la música, la sensualidad, el sarcasmo y la crítica social siguen marcando esta edición

El Festival Internacional de Cabaret celebra su 22ª edición con más fuerza, irreverencia y brillo que nunca. Este agosto, la Ciudad de México es nuevamente el epicentro del humor político, el arte con causa, la crítica mordaz y la sensualidad escénica hasta el 30 de agosto.

Como cada año, el Festival abraza a todo el abanico cabaretezco: desde el humor más ácido hasta el clown más entrañable, pasando por el burlesque, las disidencias, el drag, el teatro de títeres y las propuestas más queer e inclasificables.

Los boletos para los espectáculos que se realizan en el Teatro Bar El Vicio se pueden obtener entaquilla y en https://boletopolis.com/es/eventos mientras que para los eventos en el Foro A Poco No y el Teatro Sergio Magaña se pueden encontrar en https://www.ticketmaster.com.mx/search?q=festival+internacional+de+cabaret

Les dejamos la cartelera de la esta tercera semana del Festival Internacional de Cabaret:

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025

Viva la libertad Carajo de Las Reinas Chulas (Ciudad de México)

FARO Indios Verdes

19:00 h

Entrada Libre

Tres mujeres brillantes nos guiarán a través de canciones, bailes y sketches cabareteros que harán una sátira de los personajes más influyentes (y sinvergüenzas) del panorama político actual. Entre risas y reflexiones, verás a Trump, Milei y Salinas Pliego confesando sus más desvergonzadas pulsiones mientras intentan conquistar el mundo, enfrentándose a la presi Claudia Shinbunboribori. ¿Quién está realmente detrás del poder? Descúbrelo con este show cargado de humor crítico y actualidad.

JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025

Taller cabaret para infancias de Talia Loaria (Ciudad de México)

Centro Cultural Pirámide

De 10:00 a 13:00 h

Entrada Libre

Feita de Marina Castillo (Argentina)

Centro Cultural de España

19 h

Entrada libre

El bullying, las etiquetas, lo socialmente establecido han estado presente desde el primer suspiro en la vida de FEITA. Sentando como base la duda existencial, la protagonista busca encontrar la respuesta a la pregunta más recurrente: ¿Sólo puedo ser lo que me dijeron que era? ¿No hay nada más profundo, más inspirador y más bello para mí?. Poniéndose en la piel de diversos personajes buscará una respuesta a estas preguntas.

Corridas y tumbadas de Chikita Feroz (Ciudad de México)

Teatro Bar El vicio

21:30 h

Costo $300

Lxs presentes están esperando a la novia para realizar la sacrosanta ceremonia de la esclavitud en nombre del amor mejor conocida como matrimonio. Ya llevan un rato esperando cuando sube al escenario Doña Cele pa contar la chisma de que la novia dejo plantado al novio. En ese momento Doña Cele y sus amigas las Doble S (Señoras Sáficas) que estaban en los comales haciendo las tortillas pa la tragadera suben al escenario.

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

Feita de Marina Castillo (Argentina)

Teatro Segio Magaña

20 h

$204

El bullying, las etiquetas, lo socialmente establecido han estado presente desde el primer suspiro en la vida de FEITA. Sentando como base la duda existencial la protagonista busca encontrar la respuesta a la pregunta más recurrente: ¿Sólo puedo ser lo que me dijeron que era? ¿No hay nada más profundo, más inspirador y más bello

para mí?. Poniéndose en la piel de diversos personajes buscará una respuesta a estas preguntas.

Tareke Ortiz Presenta: Sil3ncio y Baldomero con A Love Electric (Ciudad de México)

Teatro Bar El vicio

21:30 h

Costo $400

Sil3ncio, criatura humanimal es une pobre minotaure cuyo laberinto fue suplantado por la Inteligencia Artificial. Entre las ruinas del orden mundial, se une a la banda A Love Electric, banda de Rock, Jazz y surf que ha dado la vuelta a la munda y a Baldomero Jiménez que todo lo que toca lo vuelve punto G pero sobre todo … P… (Por el Piano), para celebrar el fracaso de la raza humana.

SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 2025

Prieta Cumbiera de Ana Beatriz Martínez (Ciudad de México)

Museo Yancuic

14:00 h

Entrada Libre

A manera de (des)manual de baile, una señora lesbiana desmenuza sus experiencias sáficas a propósito de compartir distintos pasos cumbieros. O sea, se le hace bolas el barniz y se va como hilo de media ventilando sus intimidades.

Volcada en evocaciones noise-cumbieras, reflexiona sobre las amoras, las desamoras y las intensidades de vivirse lesbiana dentro del heteroimperio.

CRI CRÍTICA, la grilla cantora. Canciones de lucha y brillantina de Luna Negra (Argentina-México)

Centro Cultural Pirámide

17:00 h

Entrada Libre

A partir del despertar de la ola feminista, la Cri Crítica, decide aportar algo desde su trinchera artística. Pensando en llevar este mensaje a las masas, escribe letras de canciones infantiles con un mensaje “subliminal” y político; así es que en su búsqueda de alguien con quién interpretarlas, da con Gus Gus, un músico particular que parece «perfecto» para la tarea.

Del tingo al tango de La Bomba Teatro (Ciudad de México)

FARO Oriente

17:00 h

Entrada Libre

Del Tingo al Tango es un espectáculo que fusiona teatro físico, música en vivo y circo, inspirado en la música ambulante de la España del siglo XVII. Con un elenco de artistas y músicos, invita al público a participar activamente en un jolgorio escénico lleno de humor, destreza y cercanía. Malabares, monociclos, acrobacias y baile colectivo se entrelazan al ritmo del acordeón, la tuba y la tarola. Transforma cualquier lugar en una fiesta. Es una invitación a romper la rutina y dejarse sorprender.

Feita de Marina Castillo (Argentina)

Teatro Bar El Vicio

19:30 h

Entrada libre

El bullying, las etiquetas, lo socialmente establecido han estado presente desde el primer suspiro en la vida de FEITA. Sentando como base la duda existencial la protagonista busca encontrar la respuesta a la pregunta más recurrente: ¿Sólo puedo ser lo que me dijeron que era? ¿No hay nada más profundo, más inspirador y más bello para mí?. Poniéndose en la piel de diversos personajes buscará una respuesta a estas preguntas.

FIESTA NEÓN DE CLAUSURA con Iker Arce

Teatro Bar El Vicio

21:00 hrs

Entrada Libre

Curaduría musical chipocluda para poner a bailar a la muchachada cabaretera.