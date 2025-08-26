Carolina Imperial y William Zepeda, Segundos Finalistas De “México Canta”

Se decidió que ambos músicos pasan a la gran final

Se llevó a cabo la semifinal de la Región Centro de Estados Unidos

Impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la secretaria de cultura Claudia Curiel de Icaza, la iniciativa “México canta por la paz y contra las adicciones” forma parte de la estrategia de atención a las causas del Gobierno de México, que pone en el centro a las y los jóvenes, protagonistas de este momento histórico de transformación de nuestro país.

A través de la celebración de nuestra cultura de ambos lados de la frontera, “México canta” es un esfuerzo binacional que reconoce a nuestros hermanos migrantes como portadores de la grandeza cultural mexicana y defensores de nuestros valores familiares, artísticos y culturales.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, el concurso transforma realidades, cambia las narrativas de la música y construye mejores oportunidades para las y los jóvenes; es una acción colectiva para promover la canción mexicana, fomentar la paz y no reproducir la apología de la violencia.

“Somos un pueblo que sabe cantar; así demostramos el orgullo por nuestras raíces, por nuestro presente y nuestra esperanza en un mejor futuro” y el concurso binacional “México canta por la paz y contra las adicciones” es una muestra de que “en estos momentos históricos se necesitan nuevas voces y transformar las narrativas, cambiar los paradigmas, así como inventar una nueva música mexicana”.

Como reconocimiento del mensaje, los sueños y la potencia musical de los participantes de “México canta por la paz y contra las adicciones”, se decidió que Carolina Imperial y William Zepeda fueran los semifinalistas de la Región Centro de Estados Unidos.

América Sierra, Mónica Vélez, Regina Orozco, y Mario Domm, invitado en el programa de ayer, dieron sus consejos musicales y reconocieron el trabajo realizado por los dos intérpretes que pasan a la gran final.

Con la canción “Yo Soy Mexicana”, compuesta junto a Francisco Nájera, Carolina Imperial realizó una interpretación fiel al género tradicional y celebró las raíces de nuestro país. Nacida en Monterrey, Nuevo León, Carolina es una cantante y compositora que pertenece a la generación de “Dreamers”.

William Zepeda ofreció “Insomnio Americano”, canción compuesta por Víctor Osorio y Jonathan Vizcarra, que se interna de manera profunda por los sentimientos dolorosos del “sueño americano”. Residente de Los Ángeles, California, William ha interpretado mariachi, bolero y música pop en inglés.

En un acto inédito, el jurado otorgó un empate. En voz de Mónica Vélez, afirmó que “es respetar los sueños de los participantes, las ilusiones y todo lo que han luchado para estar aquí en este espacio, es lo justo”.

Transmitida por los medios públicos, la segunda semifinal contó también con las voces de Lola Baqui, Edith González, Lolita 2MX2, Dama Morr, Isaías González y Manuel Luna, quienes ofrecieron diferentes aproximaciones de la música que se crea actualmente de ambos lados de la frontera, y quienes inspiraron, conmovieron y llenaron de orgullo con sus propuestas.

Más de 15 mil personas se inscribieron al concurso binacional y, actualmente, se llevan a cabo las semifinales rumbo a la gran final, el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.