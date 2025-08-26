“Checo” Pérez regresa a Fórmula 1 con la escudería Cadillac

La espera terminó

El equipo estadounidense apuesta por la experiencia en su debut en la máxima categoría del deporte motor

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de 35 años, formarán parte de la escudería estadounidense Cadillac que debutará la próxima temporada de la Fórmula 1, en 2026, así lo confirmó, de forma oficial, el equipo estadounidense a través de redes sociales y de su página web.

Este anuncio marca un capítulo histórico del tapatío, tanto para su carrera como para la categoría reina del automovilismo, tras su salida del equipo Red Bull Racing el año pasado, luego de ser coequipero del actual campeón del mundo de la máxima categoría, Max Verstappen, y donde ayudó al equipo a ganar el Mundial de Constructores en 2022 y 2023.

“Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Fórmula 1 para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras más elitista del mundo. Con más de 500 salidas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel fundamental en la configuración de la base competitiva del equipo desde el primer día”, se lee en el comunicado.

“Checo” llega con un palmarés que incluye 6 victorias, 39 podios y 14 temporadas en Fórmula 1, además de su fama como experto en gestión de neumáticos y defensa, su popularidad en México y América Latina convierte su fichaje en un movimiento estratégico también en el plano comercial.

En tanto, el finlandés Bottas ha ganado 10 Grandes Premios y ha pasado por Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber, además fue subcampeón del mundo en dos ocasiones (2019 y 2020); este año llegó a Mercedes como piloto de reserva.

El nuevo capítulo de “Checo” Pérez

Tras su salida de Red Bull en 2024, muchos dudaban de si “Checo” Pérez volvería a tener un asiento competitivo. Hoy, la respuesta es sí, y con Cadillac. La marca estadounidense, respaldada por General Motors.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”, afirmó “Checo” Pérez en el anuncio oficial. “Desde nuestras primeras conversaciones pude sentir la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que crecerá junto para, con el tiempo, pelear al frente”.

El tapatío subrayó la magnitud de la llegada de Cadillac a la F1: “Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a que una compañía tan importante llegue a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que confío en asumir”.

Convencido de lo que puede lograr con la escudería, “Checo” dejó claro que el objetivo es compartido: “Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el inicio. Me entusiasma formar parte de una alineación dinámica, y juntos podemos moldear este equipo hasta convertirlo en un verdadero contendiente: el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente, y queremos hacer que todos se sientan orgullosos”.

Con más de una década en la Fórmula 1, seis victorias y el recuerdo fresco de haber sido subcampeón en 2023, “Checo” Pérez aporta la experiencia y el prestigio que un equipo debutante necesita para construir resultados desde el inicio. Para Cadillac, significa un liderazgo inmediato en pista y, para la Fórmula 1, la continuidad de México en la élite del automovilismo.

Cadillac pisa fuerte en la F1

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 no es menor. Será el undécimo equipo en la parrilla y solo el segundo con bandera estadounidense “el otro es Haas”, un movimiento estratégico que busca expandir la influencia de la F1 en Norteamérica. Y contar con “Checo” Pérez, el piloto mexicano más exitoso de la historia es, sin duda, un guiño directo a la enorme afición latinoamericana.

El proyecto también estará respaldado por la experiencia de Valtteri Bottas. El finlandés fue pieza clave en el dominio de Mercedes, contribuyendo a los títulos de constructores obtenidos entre 2017 y 2021. “Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1 sentí algo distinto: algo ambicioso, pero también con los pies en la tierra”, dijo Bottas. “No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero y ayudar a moldearlo hasta convertirlo en un proyecto que realmente pertenezca a la parrilla de la F1”.

Bottas, que destacó la seriedad del proyecto, añadió: “He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo y ya puedo ver la misma profesionalidad y hambre aquí. Esta es una marca icónica con un gran legado en el automovilismo estadounidense, y ser parte de su llegada a la F1 es algo muy especial. Espero representar el espíritu americano de las carreras en los circuitos más grandes del mundo. También quiero agradecer a Mercedes por su apoyo y deportividad al facilitar este paso tan emocionante”.

Los directivos de Cadillac y General Motors remarcaron la trascendencia del anuncio. Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team y TWG Motorsports, lo definió como un punto de partida decisivo: “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y determinación. No son solo pilotos consumados, también son constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que significa el Cadillac Formula 1 Team. Este momento es más que un anuncio de alineación: es el inicio de un nuevo capítulo audaz en el automovilismo estadounidense”.

“Checo”, el predilecto por la afición en EU

La atracción del piloto norteamericano recae de nuevo en el piloto de Jalisco, de 35 años, uno de los pocos capaces de llenar tres circuitos a lo largo de una temporada, como ya hacía en México, Austin y Las Vegas. Su llegada irá acompañada del conglomerado de empresas de Carlos Slim con sus numerosos patrocinadores, algo muy importante para arrancar un proyecto en la F1. México está de enhorabuena, al igual que el automovilismo latinoamericano.