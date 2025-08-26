El Divo, homenaje sinfónico al Ídolo de Juárez

Asiste a este concierto único para revivir la magia y el legado de uno de los más grandes artistas que ha dado México: Juan Gabriel.

Vive esta experiencia en uno de los recintos más importantes del país, el Auditorio Nacional, en donde Camerata OPUS 11, para esta ocasión, reuniremos una fuerza artística de poco más de 300 músicos, compuestos por una orquesta de 85 instrumentistas, un imponente coro de 250 voces, la energía inconfundible de un mariachi y la participación de cantantes invitados, quienes en conjunto darán el toque más genuino y vibrante a las canciones de este inolvidable cantautor.

Como invitado principal contaremos con la voz del Jaime Varela, intérprete y recreador más genuino de Juan Gabriel, cuya voz y presencia harán vibrar al público como si el Divo de Juárez estuviera de regreso.

A su lado, participarán otros grandes intérpretes quienes junto a la orquesta y el coro crearán momentos de emoción absoluta.

Este homenaje ha sido creado por CAMERATA OPUS 11 , y con la producción de FR producciones, no solo para celebrar la música de Juan Gabriel, sino también para honrar su legado como compositor, intérprete y embajador de la cultura mexicana.

Será un concierto donde convergerán la potencia de la música sinfónica y la calidez de la canción popular, demostrando que la obra de un artista puede trascender géneros, generaciones y fronteras.

