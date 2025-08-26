Two’r Amigos regresa al Auditorio Nacional

Emmanuel & Mijares siguen haciendo historia

Nueva fecha: 4 de noviembre

Más de 80 conciertos en 12 años… y contando

La euforia por este par de grandes de la música no ha parado en años y se han onsolidado como uno de los más exitosos en la era del pop contemporáneo. Por supuesto que estamos hablando de Emmanuel & Mijares y su TWO’R AMIGOS, un espectáculo que ha llenado múltiples escenarios a lo largo de la República Mexicana y la capital. Este año no podía ser la excepción, así que prepárense para revivir los grandes éxitos de una de las mejores épocas del pop en nuestro país. La cita es el próximo 4 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Un show inigualable: voces, emoción y una experiencia audiovisual única. La dupla ha cosechado un sinfín de éxitos sin precedentes gracias a un show que lo tiene todo: dos voces extraordinarias, canciones que nos estremecen y una experiencia audiovisual que no tiene comparación. Con un repertorio que incluye joyas como “Soldado Del Amor”, “Para Amarnos Más”, “La Chica De Humo” y “Bella Señora”, cada concierto es un viaje nostálgico lleno de energía y romance. Su increíble química en el escenario y la impecable producción, son la fórmula perfecta para una noche inolvidable.

TWO’R AMIGOS es uno de los shows con más presentaciones en el Auditorio Nacional sumando más de 80 conciertos en 12 años… y contando.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración musical. Corre por tus boletos y vive en persona la exitosa historia de Emmanuel & Mijares en el Auditorio Nacional. ¡Te esperamos para cantar, bailar y revivir los mejores recuerdos de una era dorada!