Celebran 30 Aniversario del Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados del ISSSTE

Asiste Martí Batres

Se fomenta integración de personas adultas mayores derechohabientes

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó junto a 230 personas pensionadas y jubiladas de Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes y Estado de México la celebración del 30 aniversario del Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados “Convive”.

Este espacio, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, ofrece hospedaje, alimentación, paseos culturales y recreativos, y tiene como propósito fortalecer la calidad de vida y el bienestar de las personas adultas mayores derechohabientes, del interior de la República y de la Ciudad de México.

“A veces, cuando pensamos en el ISSSTE, pensamos en su columna vertebral, que es el tema de salud; pero el ISSSTE afortunadamente es salud y es muchas cosas más para el bienestar de nuestra derechohabiencia y, particularmente, en este caso, para el bienestar de nuestras jubiladas y jubilados a quienes servimos aquí”, destacó.

El director general del ISSSTE subrayó que este espacio forma parte de las acciones que el organismo lleva a cabo para garantizar las 22 prestaciones, servicios y seguros que ofrece a la derechohabiencia.

Por su parte, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, enfatizó el trato que se les otorga a quienes asisten al lugar, el cual cuenta con 83 habitaciones (79 Dúplex y 4 Triples), control de llaves, oficina administrativa, dos bodegas, tres aulas, un elevador, una sala de pensionados y jubilados, un auditorio para 240 personas, un comedor, áreas verdes, entre otras.

“Como responsables de la operación del ISSSTE, estas son de las cuestiones más relevantes: poder verlos a los ojos poder tratarlos bien; es un encargo que tenemos de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es su tercer compromiso que los 100 que hizo: ser un gobierno sensible y cercano a la gente. Y nuestro director general se ocupa todos los días de que todo el cuerpo de trabajadores del ISSSTE cumpla con eso”, dijo.

Agregó que “Convive” se ha caracterizado por las Jornadas Semanales para la atención de pensionados y jubilados que disfrutan de paseos con un programa dinámico en donde visitan: Taxco, Guerrero; el Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA, Morelos; el embarcadero de Nativitas en Xochimilco, el Centro de Coyoacán y El Teatro Xola.

“Ayer fueron a ISSSTEHuixtla, por supuesto, gratuitamente como corresponde a todas y todos los pensionados con su ingreso. Regresaron, están aquí, presenciando este 30 aniversario, son partícipes de esta fecha tan especial y después van a seguir viajando”, comentó.

Cada domingo se recibe a 40 personas adultas mayores de cuatro representaciones del ISSSTE en diferentes estados de la República Mexicana para participar en el programa. En 2024 se recibieron 2 mil 163 pensionados y jubilados, mientras que en el 2025 se espera la asistencia de 2 mil 508 personas.

Para acceder a las actividades recreativas y culturales que ofrece “Convive” es necesario contar con credencial de vigencia de derechos del ISSSTE, la cual ya es permanente, además de Identificación Oficial (INE o pasaporte vigente) y examen médico realizado por una unidad gubernamental. Para más detalles, comunicarse al 55 5140 9617, extensiones 29203 o 29207.