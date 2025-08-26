Odisea México, una experiencia inmersiva que proyecta la grandeza cultural del país: Sectur

Proyecto cultural y turístico

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, participó en la inauguración de Odisea México, un innovador proyecto cultural y turístico que fusiona la identidad nacional con la fuerza de la innovación.

“No hay fecha que no llegue. Escuché sobre este proyecto hace unos meses y sobre todo el trabajo que implicó llegar al día de hoy. Me enorgullece mucho estar aquí. Son de los eventos que aplaudimos, agradecemos y, sobre todo, vamos a promocionar, que es lo más importante”.

La titular de la Secretaría de Turismo reconoció la labor de todas las personas que hicieron posible el arranque de esta experiencia. Asimismo, dirigió un mensaje especial a las y los artesanos y representantes del estado de Oaxaca, “el crisol de la cultura y el corazón de México”, quienes serán los encargados de inaugurar este espacio.

“Todos los países apuestan por tener experiencias místicas e innovadoras. México es grande porque somos el sexto país más visitado del mundo gracias a tres cosas: nuestros recursos naturales, nuestros recursos culturales y, lo más importante, nuestra gente, la calidad de nuestro anfitrión”.

Explicó que Odisea México permitirá a las y los visitantes nacionales e internacionales recorrer virtualmente la riqueza cultural y natural de los 32 estados del país, a través de colores, tradiciones, costumbres y paisajes que generan orgullo e identidad.

“No es solo una experiencia dónde vienes y te sumerges; también es una ventana a México, un escaparate para nuestras manos maestras y nuestros artesanos”, manifestó.

Añadió que este espacio representa una oportunidad única para acercar a visitantes nacionales y extranjeros a la vasta y diversa oferta turística de México, desde sus playas y zonas arqueológicas, hasta sus Pueblos Mágicos, gastronomía, festividades y tradiciones vivas.

Finalmente, Rodríguez Zamora subrayó que Odisea México es un ambicioso proyecto y una forma distinta de mostrar la creatividad y la riqueza natural, gastronómica, artesanal y turística de nuestro país, además de ser reflejo del orgullo nacional y del compromiso de hacer del turismo un motor de Prosperidad Compartida

Durante la inauguración se contó con la presencia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero; del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea; así como Alejandro Nasta Icaza, CEO de Odisea México y anfitrión del encuentro, además de autoridades, representantes de medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales.