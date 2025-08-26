LCDLFMx, líder de audiencia dominical con más de 15 millones de televidentes

Se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5

Entra a su quinta semana con 11celebridades

Un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma La Casa de los Famosos México terminó su cuarta semana alcanzando la cifra de 15.2 millones de televidentes en su pasada Gala Dominical.

La interacción del público volvió a demostrar el impacto de este exitoso reality al contabilizar, en la pasada Gala de Eliminación, mas de 16.6 millones de votos.

La cuarta eliminada de esta tercera temporada fue la modelo Priscila Valverde, luego de sobrevivir 29 días dentro del reality y haber sido nominada tres veces.

La casa más famosa de México entra a su quinta semana con 11celebridades. En el Cuarto Día se mantienen Dalilah Polanco, Facundo,Mariana Botas, Elaine Haro y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Guana y Abelito. LCDLFMx es casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede ser vista por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7.