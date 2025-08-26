La Mano Peluda, El Episodio Maldito celebra más de 200 representaciones

Un nuevo y escalofriante capítulo

La leyenda de lo paranormal devela placa conmemorativa

Por Arturo Arellano

El mítico programa de radio La Mano Peluda, El Episodio Maldito llegó al Teatro Ofelia con una producción en vivo que estremecer tanto a su fiel audiencia como a nuevos seguidores de lo paranormal. Durante años, La Mano Peluda ha cautivado a México con historias aterradoras, testimonios inquietantes y una conexión directa con el más allá. Ahora, los amantes del misterio pueden vivir esta experiencia única de forma presencial.

El espectáculo revive uno de los relatos más espeluznantes que marcaron la historia del programa, acompañado de una atmósfera envolvente con efectos especiales de sonido y luces que transportan a los asistentes a un mundo de sombras y secretos. Para honrar el legado del programa, el equipo ha preparado un recorrido por el Teatro Ofelia que ofrece un acercamiento más íntimo a lo desconocido, invitando a la audiencia a participar, ser parte del relato y revivir esos momentos que hicieron de La Mano Peluda un ícono cultural.

“Celebrar el teatro es celebrar la cultura”: Alex Guerrero

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor Alex Guerrero, protagonista del montaje, compartió su entusiasmo por la próxima celebración:

¿Qué significa para ti superar las 200 funciones? “Esperamos seguir con mucho público para celebrar las 200 representaciones hemos tenido un brindis, develamos una placa con la presencia de La Bogue com omadrina, porque al final celebrar la cultura, el teatro, el esfuerzo de tantas personas, es una fiesta.”

¿Cómo ha sido tu experiencia dentro del elenco? “Me integré relativamente hace poco y siento mucho agradecimiento con el equipo, porque es una obra densa, que dura una hora cincuenta sin intermedio, y por las condiciones del tema que tratamos no puede ser de otra manera. Se trata de un programa que está en la memoria colectiva de los mexicanos, es pionero. Llegaron a tener millón y medio de radioescuchas por episodio, y aunque ahora hay muchos podcasts con esa temática, ninguno ha tenido tales alcances.”

El terror como parte de la identidad mexicana

¿Por qué crees que La Mano Peluda conectó tanto con el público? “Era un programa que las familias esperaban, porque a los mexicanos les gusta el terror, les gusta asustarse. Tenemos muchas leyendas: la Parca, la Llorona, la Pelona, la Muerte. Entonces, la obra reconecta con esa nostalgia para quienes lo escucharon en vivo.”

¿Cómo se vive la experiencia en el teatro? “Al ingresar, el público recibe unos audífonos para escuchar el ‘programa perdido’. Ahí comienzan a suceder cosas: accidentes, desapariciones, el programa se disuelve. Primero, la historia contextualiza a quienes no conocían La Mano Peluda, y luego se desarrolla la trama del personaje principal, un monólogo que se entrelaza con el caso y emprende una investigación para llenar los vacíos en la historia, lo que lo lleva al teatro, con la gente.”

Una obra inmersiva que rompe la cuarta pared

¿Cómo se estructura la narrativa en escena? “Escuchas las entrevistas, los casos, todo lo que pasaba en el programa, y al mismo tiempo ves lo que ocurre con este personaje en escena. Se vuelve una experiencia de acompañamiento. No jugamos a que hay una cuarta pared: es una obra inmersiva. Platicamos, les hago preguntas, y la gente puede responder abiertamente.”

¿Qué elementos se ficcionan en la obra? “Hay partes que se tienen que ficcionar para conectar un evento con otro, por los vacíos de los que hablábamos. Asimismo, hay otras cosas que se ficcionan para no hablar en crudo sobre ciertas personas o situaciones, para protegerlas. Al final, tú sabes lo que sí pasó.”

Entre la incredulidad y la fe

¿Tu perspectiva sobre lo paranormal ha cambiado? “Definitivamente. Había escuchado del programa, sabía que era un fenómeno, pero no me había dado el tiempo de oírlo. Cuando estaba al aire, no me dejaban escucharlo, era muy pequeño. Pero mi abuela era creyente. En mi caso, no lo niego, pero tampoco lo creo al cien, y prefiero no meterme.

Cuando me integré al elenco, sí cambió mi perspectiva. Me enteré que tengo un tío que era mega fan del programa, y por otro lado, llevo una protección debajo del vestuario, porque ahí se tocan temas muy fuertes. No es solo ‘escuché ruidos’, es también, por ejemplo, el caso Josué. Es imposible abordar este tema y no empezar a creer, y cuestionarte qué tanto de verdad ocurre.”

Vive el miedo en primera fila

La Mano Peluda, El Episodio Maldito está en cartelera los viernes a las 21:00 h, sábados a las 18:00 h y 21:00 h, y domingos a las 17:00 h en el Teatro Ofelia, bajo la producción de Late Producciones y Gou Producciones.

Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro y a través del sistema Ticketmaster. No te pierdas la oportunidad de experimentar el miedo en primera fila.