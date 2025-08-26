Se reconstruyen 75 puentes en Guerrero, que beneficiarán a pueblos de la Mixteca y Amuzgo

Reforzamiento y ampliación

La SICT intensifica labores en cinco cruces de la red federal que iniciaron en abril pasado; en octubre concluirán cuatro y uno en noviembre

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina, informa que se reconstruyen 75 puentes, federales y estatales, en el estado de Guerrero, de los cuales 50 serán nuevos.

La SICT lleva a cabo las obras en beneficio de la entidad guerrerense, principalmente de los pueblos de la Mixteca y Amuzgo. En su rehabilitación se instala infraestructura nueva, otras son reforzamientos o ampliaciones.

La dependencia federal intensifica labores en cinco cruces de la red federal que iniciaron en abril pasado; en octubre concluirán cuatro y uno en noviembre.

Se desarrollan con una inversión de más de 317 millones de pesos (mdp) y tienen una longitud de 438.2 metros (m). Se trata de los pasos vehiculares: “Omitlán”, “Acahuizotla”, “La Olla”, “Tlapaneco I” y “Alfredo Mendizábal”.

Puente “Omitlán” (220 m). Será una estructura nueva. Ubicado en el km 5+964 del tramo Tierra Colorada-Cruz Grande de la carretera del mismo nombre, de estructura metálica tendrá una inversión de más de 145 mdp; las labores iniciaron en mayo, por lo que se prevé culminar el próximo noviembre.

Se trabaja en la subestructura, se colocó un puente emergente tipo “Bailey” para dar acceso continuo mientras se efectúa la reconstrucción, se trata de un paso provisional portátil, prefabricado y modular para facilitar el tránsito de los automovilistas.

Puente “La Olla” (66 m). Se encuentra en el km 187-180 en el tramo límites de los estados de Morelos y Guerrero con Chilpancingo, de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo.

Las labores de reconstrucción comenzaron en abril, con una inversión por arriba de los 35 mdp y su estructura es de concreto reforzado; se realiza una ampliación longitudinal.

A la fecha reporta avances de 100 por ciento en el camino de desvío y se trabaja en la cimentación y en la subestructura con la instalación de pilas.

Puente “Acahuizotla” (30 m). Será una reconstrucción nueva y la obra inició en abril. Se ubica en el km 30+820 de la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el que se invierten alrededor de 39 mdp. Contará con una estructura de concreto reforzado y ya se trabaja en la subestructura.

Puente “Tlapaneco I” (88.20 m), Se encuentra en la Ruta 93 de la carretera Chilpancingo-Acatlán de Osorio, tramo Chilpancingo-Tlapa-Límites de Guerrero y Puebla, km 169+000. Tiene inversión de más de 31 mdp y las labores arrancaron en abril.

Contará con un espesor de carpeta de 5.0 centímetros (cm) y pavimento flexible. A la fecha registra 100 por ciento de avance en los trabajos de terracerías; se trabaja en pavimentos, en las estructuras y obras de drenaje.

Puente “Ing. Alfredo Mendizábal” (34 m). Ubicado en el km 114+490 de la carretera Chilpancingo-Acapulco, la obra comenzó en abril. Se trabaja en la cimentación y el objetivo es una ampliación longitudinal cuya estructura será de concreto reforzado. Cuenta con una inversión por alrededor de 67 mdp.

Mientras que del Puente “Las Palma” (estatal), el secretario de la SICT dio a conocer que ya concluyó su reconstrucción.