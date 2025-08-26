El IMSS y Chimalhuacán formalizan donación de terreno para Hospital General Regional

Plan Integral Estado de México Oriente

Contará con áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias, quirófanos y servicios diagnósticos, además de especialidades médicas clave

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno Municipal de Chimalhuacán llevaron a cabo la firma de escrituras para la donación de un terreno destinado a la construcción de un Hospital General Regional, que permitirá fortalecer la atención médica en beneficio de miles de derechohabientes de la zona oriente del Estado de México.

El acto protocolario se realizó en presencia de autoridades federales, estatales y municipales, quienes coincidieron en que este proyecto representa un paso histórico para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad a la población de Chimalhuacán y municipios aledaños.

El Hospital General Regional de Chimalhuacán contará con 260 camas, 9 quirófanos, 54 consultorios de especialidades, áreas de consulta externa, de urgencias y servicios diagnósticos, que beneficiarán de manera directa a 317 mil derechohabientes.

En el evento realizado en la Sala de Cabildo del municipio, el Director de Operación y Evaluación del IMSS, maestro Javier Guerrero, aseguró que con esta firma de escrituras se confirma que hay voluntad política para cambiar las condiciones históricas de la región oriente.

Este acto es histórico en muchos sentidos, dijo, “no solamente por la inversión de más de tres mil millones de pesos, sino también por la dimensión humana y la dimensión social que significa la construcción de un hospital y el sentido que ello tiene; este hecho toca la dimensión más sensible de la política pública, que es la atención a los que menos tienen, la atención de las necesidades de la población”.

En su oportunidad, la titular de la Oficina de Representación de IMSS Estado de México Oriente, doctora Josefina Estrada Martínez, agradeció la unión de voluntades de funcionarios de los tres niveles de gobierno y calificó de “día histórico” la firma de escrituras ya que “hoy el IMSS recibe un activo que se va a transformar en servicios de salud para beneficio de nuestra derechohabiencia”.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, expresó que la donación refleja el compromiso de su gobierno con la salud de sus habitantes y que es una muestra clara de que cuando se suman voluntades se logran grandes cosas; “nuestro municipio ha dado este paso con la firme convicción de que la salud es un servicio fundamental que debemos garantizar para todas y todos”.

Con la firma de escrituras, el IMSS iniciará los procesos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el proyecto, que se prevé generará un impacto positivo en la cobertura y calidad de los servicios médicos para los derechohabientes.