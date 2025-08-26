CFE construirá 2 plantas termosolares en BCS para beneficiar 200 mil hogares

Inversión de 800 mdd

“Es algo muy importante para el país porque nos ponemos a la vanguardia de las energías renovables”, destaca Sheinbaum Pardo

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció la construcción de dos centrales termosolares en Baja California Sur —las primeras en su tipo en el país— con lo que se beneficiará entre 100 mil y 200 mil hogares con una inversión de 800 millones de dólares (mdd), como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la construcción de estas dos plantas termosolares coloca a México a la vanguardia en energías renovables.

“En la idea que tenemos de ir impulsando cada vez más las energías renovables en nuestro país, se tomó la decisión de que, en Baja California Sur, haya una planta termosolar, que son plantas de generación eléctrica que ya tienen algún tiempo, pero son pocas en el mundo. Y es algo muy importante para el país porque nos ponemos a la vanguardia de las energías renovables”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que se está determinado el sitio en donde serán colocadas estas plantas, por lo que se proyecta que este 2025 o a principios del 2026 se comience con la licitación.

Por su parte, l secretaria de Energía, Luz Elena González, puntualizó que las dos plantas termosolares en Baja California serán construidas por la CFE y tienen como objetivo reforzar el abasto eléctrico en esta entidad a través de la generación en sitio de más energía, con lo que se contribuye a la soberanía energética del país.

El subsecretario de Planeación y Transición Energética de la secretaria de Energía, Jorge Marcial Islas Samperio, detalló que estas dos plantas son centrales que van a permitir incorporar energía solar con capacidad firme sin intermitencia, ya que contarán con Tecnología de potencia solar térmica de Torre central, cuyo uso es inédito en México que permitirá la concentración de la energía solar en tanques de almacenamiento térmico para que con ello se pueda seguir produciendo electricidad incluso en las noches.

Además, estás centrales impulsan a descarbonización del sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como el combustóleo, diésel y gas; se aprovecha el vasto recurso solar del país y además promueven la innovación, el desarrollo tecnológico nacional y nuevas cadenas de valor, ya que la idea es que en el futuro se puedan producir sus diferentes componentes en el país.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que esta tecnología es la mejor para el aprovechamiento de la energía solar para producción de electricidad, además de que ayudará a atender la demanda que requiere Baja California Sur para los sectores turísticos y el crecimiento urbano e industrial y también le da mayor confiabilidad al sistema. Puntualizó que estas dos centrales, en una primera etapa, generarán 100 MW en conjunto, trabajarán 11 horas de operación continua y su construcción tardará entre 36 y 48 meses.

Inicia la distribución de medicinas en hospitales del IMSS-Bienestar

En otra tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana inicia la distribución masiva de medicamentos en los hospitales del IMSS Bienestar.

“Los hospitales tienen su complejidad, porque cada uno es distinto por las distintas especialidades que tienen, a diferencia de los centros de salud, pero hoy inicia la repartición con las rutas de la salud en los hospitales del IMSS Bienestar”.

La semana pasada, la distribución fue en los centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar con el nuevo mecanismo de distribución, por vía terrestre.

La mandataria instruyó al director del ISSSTE, Martí Batres, que verifique lo que ocurre en el hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas, Baja California Sur, al comentarle que funciona inadecuadamente por falta de médicos especialistas.

“Vamos a revisar que está pasando; hemos avanzado mucho en el ISSSTE; se han comprado nuevas ambulancias, pasaron los trabajadores (jornada laboral) de seis a ocho horas, una solicitud que ellos mismos hacían, y se está contratando nuevos trabajadores”.

Condena CSP «intervención» de EU contra Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México “nunca va a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela.

“No a la intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones por Constitución. La política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición”, manifestó.

“Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito: ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”.