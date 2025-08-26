Patrick Luna estrena “Nicole” junto a SantanderEspectáculos martes 26, Ago 2025
- Nueva obra de pop
- Himno cargado de nostalgia y vulnerabilidad
Por Arturo Arellano
La estrella en ascenso Patrick Luna regresa con el corazón en la mano con una nueva canción tan emotiva como irresistiblemente contagiosa: “Nicole”, una colaboración con el cantautor venezolano Santander. Esta nueva entrega, tan pegajosa como emotiva, es un himno pop cargado de nostalgia y vulnerabilidad, ya disponible en todas las plataformas digitales.
Con una coproducción brillante por Slomar, tintes de melancolía y un ritmo irresistible, “Nicole” muestra a Patrick enfrentándose a los altibajos del amor con frases como “cuando tomo, yo te extraño” y “¿por qué no volviste a llamar?”. A su lado, Santander aporta una sensibilidad lírica única y una voz cargada de emoción, de lo cual nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN.
“Se trata de una historia personal, con una expareja mía. Me acerqué con Santander para poder hacer el tema, hemos fluido muy bien, ha sido una gran experiencia. Tengo la dicha de que mi forma de expresarme es la música y pudimos materializarlo de manera auditiva. Yo describiría que esta canción es como pasear en moto en la Ciudad de México, extrañando a alguien. Este tema será parte de un EP que va a salir a fin de año”, dijo.
Y reconoce que su estilo está en constante desarrollo: “Lo que puedo decir es que al venir a México recuerdas tu identidad. Siempre me trae nostalgia que puedo incorporar en mi arte, y es algo que le ha gustado a la gente. Me emociona generar más exposición, ojalá pueda estar pronto en un festival, porque hasta ahora todo ha sido bastante positivo. Sería increíble poder llegar al Corona Capital, por ejemplo, o al que se presente. Yo estaré muy agradecido”.
“Nicole”, en palabras de Patrick, abandera perfectamente lo que vendrá después en su disco: “Ya saqué un EP a principios de año, pero era más regional, y ahora con ‘Nicole’ arranco algo que es más de mi esencia personal, inclinada al pop. De ahí van a venir más cosas en ese entorno musical, que ya estarán viendo para finales de año. Esta canción nace de una experiencia profundamente personal. Muchos me sugirieron que fuera más sutil, que usara metáforas para contar esta historia, pero creo firmemente que hoy más que nunca, lo que nos diferencia como artistas y como humanos es la autenticidad. Para mí, no hay nada más valioso que ser honesto con lo que siento y plasmarlo tal cual en mi música. Creo que estoy abierto a llevar el pop a todos los rincones sonoros, porque a mí me gusta de todo: me gusta el country, la salsa, el regional, norteño, pero siempre partiendo del pop”.
Adelantó que, además de la colaboración con Santander, habrá más colaboraciones: “Creo que, con Santander, tenemos una admiración mutua sobre nuestro trabajo y siempre teníamos esas ganas de colaborar, pero por alguna razón no se había logrado hasta ahora. Sin duda van a venir más colaboraciones, tengo muchas ganas de trabajar con otros artistas. Se vienen sorpresas”.
Por ahora no tiene conciertos confirmados; sin embargo, invita a todos a darle seguimiento en sus redes sociales, donde irá anunciando fechas: “Yo tengo presencia en todas las redes, trato de ser muy cercano a mis seguidores. Ojalá puedan estar al pendiente de lo que estamos haciendo y conocernos”.
El lanzamiento llega tras un año de consolidación para Patrick, marcado por el éxito de su EP debut + Romántico Que Bélico y su más reciente sencillo “Sé Que Tú También”, junto a Miliano, que reforzó su lugar como una de las promesas más fuertes del pop latino. Ahora, en una nueva etapa, Patrick sigue moldeando un sonido moderno y emocional que conecta profundamente con su audiencia.
Originario de la Ciudad de México y artísticamente desarrollado en Miami, Patrick Luna fusiona la sensibilidad pop con una honestidad emocional que lo distingue. Tras captar la atención de Prescription Songs (casa de estrellas como Doja Cat, Maroon 5 y Rihanna), su proyección ha sido imparable. Fue finalista del concurso Timbo Idol, donde recibió elogios de Timbaland por su versatilidad vocal y autenticidad como compositor. Con temas anteriores como “El Malo” y “De Antes”, ha demostrado su capacidad para crear canciones inolvidables.