Avanzan acuerdos para reiniciar clases presenciales en facultades de la UAEMéx

Regularización de la vida académica y administrativa, reiterando la importancia del consenso y el mutuo respeto a los acuerdos con las asambleas estudiantiles

Toluca, Méx.- Como resultado de los acuerdos en las mesas de diálogo y trabajo con las asambleas estudiantiles, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) regresó a la presencialidad en distintos espacios académicos, luego de que las asambleas, hicieran la entrega de las instalaciones.

El lunes, la Escuela de Artes Escénicas, la Facultad de Odontología y la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) reanudaron actividades, tras recibir formalmente sus espacios.

En tanto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), que recibió el inmueble el domingo 24 de agosto, realiza actividades de reacondicionamiento y las clases de forma presencial se reactivaron a partir del martes 26.

Por su parte, la Facultad de Derecho realizará esta semana el mantenimiento y reacondicionamiento de instalaciones para iniciar clases en forma presencial el próximo martes 2 de septiembre; en la misma fecha también lo hará la Facultad de Artes, cuya asamblea entregará el espacio este lunes 25 de agosto.

Las actividades de mantenimiento, higiene y reacondicionamiento continúan en los distintos espacios académicos, así como el seguimiento puntual a los acuerdos suscritos en las mesas de diálogo para brindar certeza y garantizar el derecho a la educación a cada integrante de la comunidad estudiantil de la UAEMéx.

A partir de la escucha activa, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto, la Máxima Casa de Estudios mexiquense avanza en la regularización de su vida académica y administrativa, reiterando la importancia del consenso y el mutuo respeto a los acuerdos con las asambleas como rutas correctas para el cumplimento de los compromisos y la atención a las demandas de la comunidad estudiantil.