Sí, el narco domina vía sobornos en México, confirmó “El Mayo”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

¿Cogobierna el narco o es abiertamente narcogobierno? Como se le llame, el narco está metido hasta la cocina en el gobierno de México. En todos los gobiernos del país: el federal, los gobiernos estatales y en las presidencias municipales… y encima de eso, en la estructura militar.

¡Uch!

Y luego de lo que reveló Ismael El Mayo Zambada ante el Juez Brian Cogan en ese tribunal que enjuicia grandes narcos en Nueva York. no hay forma de eludirlo.

Dijo: desde que inicie en el narco en 1969, hasta el último día en que me secuestraron y entregaron a los EU, soborné a políticos, militares y policías.

Cincuenta años -desde el sexenio de Luis Echeverría hasta el de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum– de repartir millones y millones de pesos, de dólares, para tener una red de protección del más alto nivel gubernamental y político, militar y policiaco que no sólo lo protegía a él sino a su cartel, que le daba impunidad no sólo para traficar todo lo traficable sino para matar, y para colocar a los suyos en la estructura del gobierno, en los gabinetes presidenciales y ampliados, en embajadas, consulados, y en el poder legislativo como senadores y diputados.

Los centros de investigación del narco en EU calculan que el Cártel de Sinaloa o sea el que dirigió “El Mayo” los últimos 50 años, obtuvo ganancias que van de los 30 mil millones de dólares a los 70 mil millones de dólares con su expansión de actividades a Europa , Asia y África.

De ese tamaño era o es su negocio. Y de ese tamaño ha sido el reparto de sobornos que en las elecciones de 2018 a la fecha ha significado ya la compra abierta de votos en favor de candidatos y partidos que son obviamente los que han resultado ganadores.

Hoy al menos así ese cartel a colocado, afirman los que saben y que se confirma en los hechos, a los gobernadores Rubén Rocha Moya en Sinaloa; a Américo Villarreal en Tamaulipas y a Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, aunque hay otros como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahale, y Marina del Pilar Ávila en Baja California, que igual se vieron muy apoyadas por el narco.

En el Senado y la Cámara de Diputados son muchos los legisladores que llegaron a sus curules y escaños por esa misma vía del apoyo de narcos.

En EU ya saben quiénes recibieron sobornos de “El Mayo”

Hoy, luego de la revelación de El Mayo en el tribunal de Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en su mañanera denunciar en México a quiénes llegaban esos sobornos.

Porque, afirmó, los delitos de México se resuelven en México.

Un señalamiento absolutamente vacío, hueco, cuando es en tribunales de Nueva York donde se ha enjuiciado a Genaro García Luna y a Joaquín El Chapo Guzmán y donde ahora se abre juicio a Ismael El Mayo Zambada y donde éste afirmó que él sobornó a políticos, militares y policías durante 50 años de operar su liderazgo en el cartel de Sinaloa.

Soberanía inexistente, cuando el secretario de la defensa de EU, Pete Hegseth, afirma en una entrevista en la cadena Fox que las agencias de inteligencia norteamericanas -DEA, CIA, FBI- tienen muchísima más información sobre cárteles mexicanos y sus vínculos políticos que lo que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cree que saben.

Y cuando Stephen Miller, asesor de Donald Trump, afirma que la Ciudad de México que gobierna Clara Brugada “está realmente dirigida por cárteles criminales”.

Hoy, con los capos mexicanos más importantes en cárceles de EU y colaborando con el gobierno del presidente Donald Trump, sería ingenuo pensar que la justicia norteamericana no va a venir por los políticos involucrados en el narco.

Todos ellos han dado nombres de políticos mexicanos a quienes dieron dinero por décadas.

Son los presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados mexicanos que recibieron y reciben moches del narco que son cómplices del envío del fentanilo y otras drogas que provocan la muerte de más de 100 mil jóvenes norteamericanos cada año.

El Senado será hoy el foro donde se ventilará todo esto

No habrá hoy forma de que las bancadas del oficialismo eviten que en el pleno semanal de la Comisión Permanente se aborde todo esto y que la opositora Lilly Téllez, senadora panista sonorense, hable para ratificarles a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, y a Gerardo Fernández Noroña -quien hoy cumplirá con su última aparición como presidente del Senado-, que su gobierno y partido están involucrados con los cárteles en México.

Ya durante estos días ella y los dirigentes del PRI, el senador Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, y Jorge Romero, líder del PAN, han insistido en la necesidad de ir a una alianza con la justicia de EU para procesar a los políticos mexicanos aliados al narco.

¿Maldad de Adán Agusto en la renuncia de Camarillo al PRI?

Bien dicen que en política no hay casualidades. Y es justo a fines de este agosto, cuando se reestructuran las mesas directivas del Senado y en Diputados, que el senador poblano Néstor Camarillo (no incluyo el de su mamá por respeto a la señora), renuncia al PRI y a la bancada del tricolor.

Con esa defección y a la de la senadora Cynthia López Castro -junto con la expulsión de Manlio Fabio– el año pasado, que la fracción del PRI solo tiene ya 13 senadores.

Y con ello ya no tiene derecho a una vicepresidencia en la mesa que llegará en septiembre, ya que para ello se requiere tener 14 legisladores.

Ese cargo lo ocupará el Partido Verde, que forma parte del oficialismo junto al PT y Morena.

Por eso, hay quienes ven en esa renuncia del ex presidente del PRI en Puebla la mano muy negra y muy mañosa, vengativa, de Adán Augusto López.

