Rescata la FGE a una víctima de extorsión en Benito Juárez

DERECHO DE REPLICA José Luis Montaéz

Exigían a una mujer 300 mil pesos por la libertad de su esposo

En tiempos donde la violencia se disfraza de voz telefónica y el miedo se instala en la rutina cotidiana, la extorsión se ha convertido en una de las formas más insidiosas de agresión contra la ciudadanía. No requiere armas visibles ni presencia física: basta una llamada para sembrar el terror, manipular afectos y poner en jaque la estabilidad emocional y económica de una familia.

La historia que sigue no es una excepción, sino un reflejo de lo que ocurre con alarmante frecuencia en distintos rincones del país. Pero también es testimonio de que la acción coordinada entre instituciones puede marcar la diferencia entre el daño y la contención.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), a través de Policías de Investigación, rescató a un masculino, presunta víctima de hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, evitando que sus familiares pagaran el monto exigido, a través de llamadas extorsivas, en el municipio de Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto del presente año, cuando la pareja sentimental de la víctima recibió una llamada telefónica en la que, le informaron que su esposo había sido secuestrado. Durante la comunicación, los responsables se identificaron como integrantes de un grupo delictivo y exigieron el pago de 300 mil pesos a cambio de su liberación.

Elementos de la Policía de Investigación determinaron que las llamadas extorsivas provenían del penal Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, por lo que implementaron un operativo de búsqueda, para dar con el paradero del presunto secuestrado.

En cuanto a la víctima, le llamaron para reclamarle haber presentado un reporte contra el grupo criminal y le exigieron datos de sus familiares; además, le ordenaron llamar a su esposa para decirle que hombres armados lo habían bajado del camión, en el cual estaba trabajando.

Asimismo, los presuntos responsables enlazaron llamadas entre la víctima y su esposa, instruyéndoles de no interrumpir la comunicación. Posteriormente, le ordenaron al masculino descender del camión, cerrarlo y acudir a una tienda de conveniencia para adquirir un nuevo chip telefónico. Tras recibir una llamada en ese número, le indicaron abordar un taxi y descender en un hotel.

Mediante labores de campo, gabinete y tecnología, los agentes localizaron al masculino, quien estaba con un grupo de jóvenes; estos le advirtieron que estaba siendo víctima de una extorsión y que debía colgar la llamada. Posteriormente, la víctima se comunicó con su esposa para pedirle que no entregara dinero.

La FGE hace un llamado a la población, para que, en caso de recibir llamadas extorsivas, acudan sin dudar a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

La extorsión telefónica no solo vulnera el patrimonio, sino que atenta contra la confianza, la tranquilidad y el tejido emocional de las familias. Este caso, resuelto con eficacia por las autoridades, nos recuerda que la denuncia oportuna y la coordinación institucional pueden frenar el daño y proteger a las víctimas. Pero también nos obliga a reflexionar sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, educación y atención ciudadana. Porque en la lucha contra el crimen, la información y la acción son nuestras mejores defensas.

Más de 500 detenidos en operativos

En una semana de acciones intensivas contra la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, logró resultados contundentes en materia de seguridad pública. Del 18 al 24 de agosto, los operativos desplegados en distintos municipios del estado derivaron en el aseguramiento de drogas, armamento, vehículos vinculados a delitos y la detención de más de 500 personas.

Durante este periodo, se incautaron un total de 4,336 dosis de narcóticos, entre ellas 3,630 de marihuana, 151 de cocaína, 56 de crack, 478 de cristal y 21 de tusibi, lo que representa un golpe significativo a las redes de distribución de estupefacientes en la región.

En cuanto al armamento, las autoridades decomisaron nueve armas cortas, un arma larga, 137 cartuchos útiles, 12 cargadores, cinco armas blancas y una réplica de arma de fuego, contribuyendo así a la reducción del poder de fuego de grupos delictivos.

Gracias al trabajo de inteligencia del Complejo de Seguridad C5, se logró identificar 13 vehículos y 15 motocicletas relacionados con la probable comisión de delitos. Además, se aseguraron dos automóviles con reporte de robo (uno abandonado y otro recuperado con detenido), seis motocicletas abandonadas, cuatro motocicletas recuperadas con detenidos, 89 unidades aseguradas por hechos de tránsito y **17 más resguardadas por abandono.

Que no hay desabasto de medicinas

Ante los señalamientos sobre carencias en hospitales públicos, el secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, negó que exista desabasto de medicamentos, insumos médicos o material de curación en la entidad. En conferencia de prensa, aseguró que el proceso de transferencia del sistema estatal de salud al modelo IMSS Bienestar “avanza muy bien y no se ha atorado”, a un año de la firma del convenio correspondiente.

Rosado reconoció que han existido reportes sobre deficiencias en infraestructura hospitalaria y quejas del personal por retrasos en pagos, pero sostuvo que dichas situaciones se han atendido de forma gradual.

Como parte del proceso de transición, recientemente arribó a Quintana Roo un equipo técnico del IMSS Bienestar para evaluar las condiciones de las unidades médicas y definir prioridades de intervención. “Por lo pronto ya se repararon aires acondicionados y de manera paulatina se van a ir atendiendo otros temas”, puntualizó.

Respecto al Hospital General de Chetumal, uno de los centros con mayores señalamientos, el funcionario indicó que los problemas han sido reportados y se encuentran en vías de solución. Además, destacó que la gobernadora Mara Lezama mantiene comunicación constante con el director del IMSS Bienestar, lo que ha permitido avanzar en acuerdos para la construcción de nuevos hospitales generales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, así como otros proyectos en materia de salud pública.

En el plano legislativo, Rosado recordó que en agosto de 2024 la XVIII Legislatura del Congreso local aprobó la desincorporación de 55 bienes propiedad de los Servicios Estatales de Salud (SESA), los cuales serán donados a la Federación para su administración por parte del IMSS Bienestar. Entre ellos se incluyen 54 inmuebles y el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, que serán transferidos de manera gratuita.