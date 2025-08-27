QRoo busca una Policía Turística homologada, de cara al Mundial 2026

Estará integrada por 98 elementos

Fortalecerá la seguridad y mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales, el Gobierno de Quintana Roo avanza en la consolidación de una Policía Turística homologada, cuya primera generación estará integrada por 98 elementos que entrarán en operación en noviembre de este año. Esta iniciativa forma parte de una estrategia estatal para proyectar una imagen renovada y confiable ante el turismo, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026, evento que se prevé detone una afluencia masiva en destinos como Cancún y Playa del Carmen.

El nuevo modelo de Policía Turística busca unificar criterios de operación, capacitación y equipamiento entre los cuerpos municipales, bajo la coordinación del Gobierno del Estado. Aunque los salarios seguirán siendo responsabilidad de cada ayuntamiento, los uniformes, herramientas y formación especializada serán provistos por la administración estatal.

James Tobin, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, explicó que los 98 agentes seleccionados forman parte de un grupo de 300 policías propuestos, tras un diagnóstico realizado en enero y un proceso de selección en junio. La capacitación incluye formación en inglés, protocolos de atención turística, primeros auxilios, natación, manejo de situaciones de riesgo y prevención de actos delictivos. El académico Peter Tarlow, especialista internacional en seguridad turística, estará a cargo de los talleres formativos3.

“Necesitamos policías que orienten al turista, no que lo maltraten. La capacitación y el trato digno serán claves para mejorar la imagen de Quintana Roo”, subrayó Tobin, quien también destacó el interés de cónsules de Estados Unidos y Reino Unido en las condiciones de seguridad de la región.

Además, como parte del fortalecimiento institucional, se anunció que los elementos en Cancún y Playa del Carmen comenzarán a operar con cámaras de solapa a partir del 1 de septiembre. Estos dispositivos, que no pueden ser apagados ni manipulados por los agentes, buscan garantizar transparencia, apego a derechos humanos y combate a la corrupción.

La Policía Turística homologada representa una de las principales apuestas del estado para consolidar al Caribe Mexicano como un destino seguro, competitivo y preparado para eventos internacionales. Con esta primera generación de agentes, Quintana Roo da un paso firme hacia la profesionalización de sus cuerpos de seguridad y la mejora en la experiencia de quienes visitan sus playas, ciudades y centros turísticos.