Analiza convertir predio de Calica en desarrollo turístico

Negociaciones con la empresa

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno mantiene negociaciones con la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de Vulcan Materials, para transformar el predio que por más de dos décadas fue explotado como mina en Playa del Carmen, Quintana Roo, en un proyecto turístico de bajo impacto ambiental.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la explotación minera en la zona “ya no es opción” debido a los graves daños ecológicos que se han documentado, entre ellos la destrucción de tres cenotes y afectaciones al sistema hidrológico subterráneo, según reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La mandataria detalló que fue la propia empresa quien se acercó al Gobierno de México para explorar alternativas que les permitieran continuar usufructuando el terreno, sin incurrir en nuevas afectaciones. “Les planteamos claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales eran muy graves y no habían cumplido con el impacto ambiental”, señaló Sheinbaum.

Como parte de las negociaciones, se evalúa la posibilidad de que Calica desista del panel internacional que mantiene contra el Estado mexicano, en caso de que se logre un acuerdo transparente y respetuoso del medio ambiente. El nuevo proyecto turístico tendría que alinearse con el plan de manejo del área natural protegida y contar con la aprobación de Semarnat.

Además, la presidenta subrayó que cualquier decisión será sometida a consulta con las comunidades locales, garantizando que el desarrollo económico no se imponga sobre los derechos ambientales y sociales de la región. “Obviamente hay que ponerlo a consideración de las comunidades en su momento”, afirmó.

El predio de Calica, que abarca más de 1,200 hectáreas, ha sido objeto de controversia por exceder los límites permitidos en sus contratos y por operar sin cumplir con las condiciones de impacto ambiental. En octubre de 2024, el gobierno federal decretó la zona como área natural protegida, lo que frenó la explotación minera y abrió la puerta a nuevos usos sustentables.