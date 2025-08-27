Postes viejos de tendido eléctrico, un riesgo para la población en BJ

Autoridades y CFE se hechan la bolita

Vecinos de la Lombardo Toledano, de la Región 212, y del centro señalan que son una amenaza

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Postes a punto de caerse, cables colgando y colonias enteras en penumbras es el «calvario» que viven los quintanarroenses en plena temporada de calor y de huracanes.

Así viven miles de familias en Quintana Roo, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los ayuntamientos se echan la bolita sobre quién debe arreglar la infraestructura eléctrica.

En Cancún, vecinos de la colonia Lombardo Toledano, de la Región 212, y de pleno centro denuncian que los postes de madera ya no aguantan ni una ráfaga de viento. “Estamos con el Jesús en la boca, cualquier día se nos vienen encima”, lamentó la señora Rosalía L. Gómez, quien dijo lleva tres meses reportando el mismo poste inclinado sin respuesta.

En Playa del Carmen, colonias como el Ejido y Colosio registran postes quebrados en la base por la corrosión del salitre. “La CFE nos dice que no son de ellos, que son del municipio; pero el municipio asegura que es de la CFE. Nadie se hace responsable”, denunció el activista vecinal Juan Méndez.

Falta de coordinación genera más postes fracturados

En Chetumal, sobre la avenida Insurgentes, un poste de concreto luce fracturas visibles. Comerciantes aseguran que Protección Civil ya levantó reportes, pero no ha ordenado el retiro inmediato. “Hasta que no mate a alguien lo van a mover”, recriminó indignado Mario Luis Trejo, dueño de una papelería en la zona.

De acuerdo con la CFE, en 2025 se inició un plan de sustitución de postes, pero reconoció que el proceso es lento y se priorizan solo los de “riesgo inminente”. Por su parte, el Ayuntamiento de Benito Juárez afirmó que el mantenimiento del alumbrado público es su competencia, no así la red eléctrica.

La Secretaría de Energía de Quintana Roo admitió que la falta de coordinación entre autoridades retrasa los trabajos y deja sin respuestas a los ciudadanos, que se quejan no sólo de postes en mal estado, sino de transformadores obsoletos.

La consecuencia: apagones constantes, riesgo de incendios por cortocircuitos y peligro para quienes transitan bajo estructuras corroídas y vencidas por el tiempo.

Marías Osorio de la SM 24 de Cancún cuestinó, “¿Quién va a sancionar la negligencia? ¿Qué autoridad obligará a poner nuevos postes antes de que ocurra una tragedia?”, insistió desesperada en redes sociales, cansados de vivir con apagones, en la oscuridad y el peligro.