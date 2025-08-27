Hospitales registran más pacientes con enfermedades cardiovasculares

Se disparan problemas cardíacos en Cancún

Los padecimientos del corazón son la principal causa de muerte en México

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los hospitales privados y públicos de Cancún han registrado un incremento sostenido en la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares, reflejando una tendencia nacional que coloca a los padecimientos del corazón como la principal causa de muerte en México. La situación ha encendido alertas entre especialistas, autoridades sanitarias y organizaciones médicas, que advierten sobre la urgencia de fortalecer la infraestructura hospitalaria y las estrategias de prevención.

De acuerdo con el director general de los hospitales Azura, Arturo Garza Bueron, al menos un paciente con problemas cardiológicos es atendido diariamente en sus instalaciones, con un promedio mensual de 30 casos. La cifra representa un aumento de hasta 50% en las consultas por esta patología respecto al año anterior.

“Las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales problemas de salud pública. Incluyen desde infartos hasta enfermedades cerebrovasculares, y afectan principalmente a personas mayores de 40 años”, explicó Garza Bueron.

Estudios recientes revelan que las mujeres presentan síntomas cardíacos menos evidentes y suelen recibir atención médica en etapas más avanzadas, lo que incrementa el riesgo de complicaciones. A nivel mundial, las cardiopatías isquémicas ya superan al cáncer de mama como principal causa de muerte femenina.

Aunque algunos hospitales privados han incorporado herramientas avanzadas que reducen la necesidad de intervenciones a corazón abierto, el acceso sigue siendo limitado para gran parte de la población. En respuesta, el gobierno estatal y federal han impulsado la instalación de salas de hemodinamia en hospitales públicos, como el Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, que ya inició operaciones con equipo especializado para atender urgencias cardíacas.

Los principales factores que contribuyen al aumento de enfermedades cardíacas en Cancún incluyen:

– Alta prevalencia de hipertensión (más del 50%) y diabetes (más del 60%)

– Sedentarismo, tabaquismo y obesidad

– Falta de chequeos preventivos en población mayor de 40 años

Especialistas recomiendan fortalecer campañas de concientización, promover estilos de vida saludables y garantizar el acceso a diagnósticos oportunos, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social.

OncoCREAN Mérida del IMSS da cobertura especializada

El Centro de Referencia Estatal para la Atención de la Niña y el Niño con Cáncer (OncoCREAN), ubicado en el Hospital de Especialidades “Dr. Ignacio García Téllez” del IMSS en Mérida, se ha consolidado como unidad especializada para pacientes pediátricos con cáncer de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Entre 2022 y 2025, registró 199 pacientes en el censo integral, de los cuales 190 fueron incorporados a la Aplicación de Pacientes Oncológicos. En promedio, se atienden 59 casos nuevos por año.

En 2024, el hospital reportó 709 egresos hospitalarios, 6,420 sesiones de quimioterapia, 2,706 consultas médicas, 496 procedimientos diagnósticos, 449 atenciones en Admisión Continua, y 1,628 pacientes atendidos en total

En diagnóstico oportuno: 91% de menores recibió confirmación de cáncer en tiempo adecuado, 91% inició tratamiento en menos de tres días y 80% de casos sospechosos fueron atendidos en las primeras 48 horas.

Se implementaron mejoras como: Aplicación completa del programa EVAT y avance del 74% en el protocolo de la Hora Dorada para neutropenia febril (vs. 65% en diciembre 2024), además de una cobertura del 100% en toma de hemocultivos.

En medicina de precisión: Automatizadores para biomarcadores, Citometría de flujo y Patología digital y biología molecular.

Infraestructura ampliada: 15 camas censables (3 nuevas desde agosto 2025), 6 sillones de quimioterapia ambulatoria pediátrica y nuevas áreas de nutrición, consultorios, acompañamiento y sala de espera.

El doctor Enrique López Aguilar destacó que OncoCREAN Mérida actúa como respaldo regional ante complicaciones en otros centros, y reafirma el compromiso del IMSS con una atención pediátrica oncológica digna, eficiente y basada en estándares internacionales.