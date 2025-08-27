Mayor seguridad y conectividad en las carreteras con “Punto Seguro”

Habitantes y turistas tendrán internet gratis para conectarse con números de emergencias

Chetumal.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, informó la puesta en marcha del proyecto Puntos Seguros, para contar con mayor seguridad y conectividad en las carreteras.

Puntos Seguros permite a automovilistas, habitantes de comunidades rurales y turistas, acceso a internet satelital de manera gratuita, a través de Wi-Fi, para poder comunicarse con números telefónicos de emergencia, ambulancias, hospitales, bomberos y grúas.

Por supuesto, también permite la comunicación con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios Benito Juárez, Othón P. Blanco, Tulum y Playa del Carmen.

Cristina Torres indicó que esta es una acción del gobierno de la transformación, humanista con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, para convertir las carreteras incomunicadas en vías más seguras y conectadas.

Son 25 Puntos Seguros que ya están funcionando con la intención de resolver la problemática de falta de comunicación en algunos tramos carreteros que presentan mayor riesgo en términos de accidentes y falta de servicios de emergencia.

La titular de la Secretaría de Gobierno reiteró que los conductores de más de 17 mil vehículos que transitan diariamente en carreteras del estado tendrán acceso a Internet satelital, que proporcionan conectividad digital con un fuerte componente de seguridad ciudadana.

Asimismo, los Puntos Seguros representan beneficio directo, tanto para habitantes locales como a turistas, al fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades como consecuencia de mayor conectividad.

Pueden encontrarse 13 Puntos Seguros en la Carretera Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto-Tulum; 11 en la Carretera Federal 293, tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc y uno más en Carretera Federal 184, tramo Felipe Carrillo Puerto-Muna.

PC imparte taller de “Atención de Emergencias por Huracanes”

La temporada de lluvias y ciclones tropicales es un período muy importante para nuestro estado, por lo que, para reforzar los conocimientos de los equipos de emergencia, se impartió en Cancún el curso-taller “Atención de Emergencias por Huracanes”, a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, aperturó el evento, agradeciendo a todas las instancias gubernamentales presentes por asistir y participar activamente en estos cursos que añaden nuevos conocimientos en temas de respuesta oportuna en casos de emergencia.

Agradeció también el apoyo de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien, al traer estos cursos, promueve la capacitación de las brigadas de protección civil.

El taller de “Atención de Emergencias por Huracanes” se impartió en el Planetario Ka’Yok’ de Cancún y se abordaron temas como “Características de los Fenómenos Hidrometeorológicos”, “Programas Especiales de Protección Civil”, “Protocolo de Actuación de Huracanes” y “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades”, con el propósito de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de autoridades estatales, municipales, cuerpos de emergencia y responsables de tomar decisiones, para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Cabe resaltar que, para poder tomar este taller, se abrió un registro que se completó en menos de un día, dejando notar el compromiso de las instancias públicas que diariamente trabajan para mantener segura a la población. Asimismo, se pudo brindar este curso a más de 165 servidores públicos que lograron expandir sus conocimientos y compartir sus experiencias.

A este taller asistió personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fuerzas armadas como Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), representantes de diferentes dependencias de gobierno como Secretaría de Turismo (SEDETUR), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Obras Públicas (SEOP), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), directores municipales de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Ángeles Verdes e instancias del sector privado como CANIRAC, Asociados Náuticos y Asociación de Hoteles.

El titular de la Coeproc subrayó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno genera certezas en la ciudadanía y enmarca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y cuyo eje central es la protección y bienestar de las familias.