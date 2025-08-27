Playa del Carmen reduce tarifa de impuesto ambiental a hoteleros

Apoyo ante baja afluencia turística

Empresarios también enfrentan afectaciones económicas por sargazo en las costas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- En respuesta a la caída en la afluencia turística durante el primer semestre de 2025, el Cabildo de Solidaridad aprobó una modificación en la tarifa del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), medida que beneficiará directamente al sector hotelero de Playa del Carmen. La decisión surge tras una solicitud formal de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, que argumentó afectaciones económicas derivadas de la baja ocupación y el impacto del sargazo en las costas.

El tesorero municipal de Solidaridad, Javier Regalado Hendricks, informó que la reciente modificación al cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) responde a una solicitud formal presentada por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. En el oficio, los hoteleros expusieron que, ante la baja afluencia turística registrada este año, era necesario revisar el esquema aprobado previamente en la Ley de Hacienda.

“Lo que acabamos de aprobar busca ser congruente con la realidad económica que enfrentamos. La actividad turística, que es nuestro principal motor, se ha visto afectada por diversos factores como el sargazo y el contexto internacional”, explicó Regalado Hendricks.

El funcionario detalló que, aunque se proyectaba una recaudación de 560 millones de pesos por concepto de DSA en 2024, los ingresos han disminuido considerablemente. Se estima que el cierre del año se ubique entre los 380 y 400 millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles, Toni Chávez, declaró recientemente que aún no han recibido respuesta por parte de la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, tras haber entregado diversos oficios en los que representantes de sectores económicos solicitaron reconsiderar el incremento en los impuestos catastrales.

Chávez expresó su preocupación ante lo que calificó como una campaña mediática impulsada desde la presidencia municipal, en la que se ha señalado que algunos hoteles pagan menos de 50 pesos de impuesto predial, cifra inferior a la de viviendas particulares en zonas como Villas Sol. Según el dirigente, han solicitado pruebas que sustenten dichas afirmaciones, pero hasta el momento no han recibido respuesta oficial.

Con esta decisión, Playa del Carmen intenta equilibrar la presión económica sobre los hoteleros con la necesidad de mantener una política ambiental activa. La nueva tarifa del DSA podría convertirse en un modelo flexible para otros destinos turísticos del país que enfrentan desafíos similares.

Mal verano para náuticos

El verano de 2025 concluye con cifras preocupantes para el sector náutico de Quintana Roo, que reporta una ocupación de apenas 45 a 50% de su capacidad operativa, una caída de entre 5 y 10 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. La baja demanda, atribuida a factores climáticos, económicos y logísticos, ha obligado a los prestadores de servicios marítimos a implementar ajustes en sus tarifas y estrategias de comercialización.

Ricardo Muleiro López, director de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, reconoció que la temporada no cumplió con las expectativas del sector. “Ya concluimos la temporada y tuvimos un decremento que va de la mano con la hotelería”, señaló, en referencia a la caída paralela en la ocupación hotelera del Caribe Mexicano.

La disminución en la llegada de turistas internacionales, sumada al impacto del sargazo y la volatilidad del tipo de cambio, ha generado un entorno de incertidumbre para las empresas dedicadas a actividades como paseos en catamarán, buceo, pesca deportiva y tours ecológicos.

Ante este escenario, varios operadores han optado por migrar sus tarifas de dólares a pesos mexicanos, buscando facilitar la comercialización y atraer al mercado nacional. Además, se han aplicado descuentos mayoristas dirigidos a agencias de viajes y promociones específicas para el turismo local y peninsular.

El sector también enfrenta presiones por el aumento en los costos de refacciones importadas, lo que ha encarecido el mantenimiento de embarcaciones y reducido los márgenes de rentabilidad. La estrategia de ajuste tarifario busca compensar estos incrementos sin perder competitividad frente a otros destinos náuticos del país.

Con la demanda internacional en descenso, los prestadores de servicios náuticos han decidido enfocar sus esfuerzos en el mercado local y peninsular, ofreciendo paquetes accesibles para visitantes de Yucatán, Campeche y el propio Quintana Roo. Esta reorientación busca sostener la actividad durante la temporada baja y evitar cierres operativos.

“Queremos que el turismo regional redescubra nuestras costas. Hay experiencias únicas que pueden disfrutarse sin salir del sureste”, afirmó Muleiro López.

A pesar del panorama adverso, el sector náutico mantiene su compromiso con la innovación y la adaptación. Se prevé que, con la llegada de la temporada invernal y el repunte en vuelos internacionales, se reactive la demanda. Mientras tanto, los operadores continúan ajustando sus modelos de negocio para preservar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.