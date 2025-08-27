Tren Maya se consolida su como eje de movilidad turística y regional

Infraestructura en expansión

Movilizó a más de 428 mil usuarios, entre enero, y mayo en estaciones ubicadas en Q. Roo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Tren Maya ha consolidado su presencia como eje de movilidad turística y regional en el Caribe mexicano. Entre enero y mayo de 2025, las estaciones ubicadas en Quintana Roo registraron más de 428 mil movimientos de pasajeros, lo que representa tres veces más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento refleja el interés creciente por el transporte ferroviario en la región, impulsado por la conectividad entre destinos turísticos, la accesibilidad para comunidades locales y la promoción institucional del proyecto.

Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), en los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 132,265 movimientos de pasajeros, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra ascendió a 428,092, con un incremento de casi 300 mil usuarios. Del total de pasajeros, 392,886 fueron nacionales y 35,206 extranjeros, lo que confirma el atractivo del Tren Maya tanto para el turismo interno como para visitantes internacionales.

El Tren Maya conecta actualmente 12 estaciones en Quintana Roo, distribuidas a lo largo de casi 600 kilómetros de vía férrea, incluyendo puntos clave como Cancún Aeropuerto, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Chetumal.

En Chetumal, se reporta un avance del 70% en los talleres y estaciones de servicio que se construyen en terrenos de la antigua Expofer. Además, se prevé que a finales de 2026 inicien las obras para el transporte de carga, cuya conclusión está proyectada para finales de 2027.

Aunque el flujo de pasajeros ha crecido, el proyecto enfrenta desafíos financieros. En el primer semestre de 2025, el Tren Maya reportó pérdidas por más de 2 mil millones de pesos, y sus ingresos propios apenas cubrieron el 9.6% de los gastos operativos. Autoridades federales han señalado que se trata de una etapa inicial, y que el punto de equilibrio se alcanzará hacia 2030.

La gobernadora Mara Lezama ha destacado que el Tren Maya está “transformando la conectividad del sureste”, mientras que líderes comunitarios y empresarios turísticos reconocen su potencial para diversificar rutas, descentralizar el turismo y generar oportunidades económicas en localidades menos visibles “El tren no solo mueve turistas, también conecta historias, saberes y territorios que antes estaban aislados”, comentó María del Carmen Poot, promotora cultural en Felipe Carrillo Puerto.

Piden declarar emergencia

Ante el arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe mexicano durante 2025, empresarios turísticos, investigadores y legisladores han solicitado al próximo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que declare el fenómeno como una emergencia ambiental nacional. La medida permitiría canalizar recursos extraordinarios, fortalecer la coordinación interinstitucional y acelerar soluciones estructurales para enfrentar una crisis que afecta ecosistemas, salud pública y economía turística.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, este año podrían arribar hasta 100 mil toneladas de sargazo a las playas de Quintana Roo, superando los registros históricos de 2018. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Toni Chaves, advirtió que el sector invierte más de 120 millones de dólares anuales en limpieza de playas, pero “ya no puede solo”.

“El sargazo no puede seguir viéndose solo como toneladas en la playa. Es un fenómeno complejo que requiere atención integral y recursos federales urgentes”, señaló la senadora Beatriz Paredes durante el Foro México-Unión Europea sobre aprovechamiento del sargazo.

Investigadoras como Rosa Rodríguez Martínez, de la UNAM, advierten que el sargazo provoca alteraciones en los ecosistemas costeros, emisiones de gases tóxicos, proliferación de vectores y afectaciones respiratorias en zonas urbanas cercanas. La falta de un plan nacional de manejo, sumada a la escasez de embarcaciones recolectoras y sitios de disposición adecuados, agrava la situación.

La senadora Paredes propuso que el sargazo sea considerado como recurso pesquero en mar abierto, lo que implicaría una reforma legislativa, normas específicas y tratados internacionales con países del Caribe y Europa. La comunidad científica también ha solicitado fondos de cooperación para investigación aplicada y desarrollo de tecnologías de recolección y aprovechamiento.

Con el cambio de administración federal en puerta, diversos actores han pedido que el gabinete de Sheinbaum designe un interlocutor especializado para atender el tema del sargazo, y que se establezca una estrategia nacional de respuesta con participación de estados, municipios, academia y sector privado.

“Este es el momento de cambiar el paradigma: del sargazo como plaga, al sargazo como recurso. Pero para eso se necesita voluntad política, legislación clara y financiamiento”, concluyó Paredes.