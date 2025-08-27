Alfredo Oropeza Méndez, el candidato más firme para dirigir al PAN-Naucalpan

Denuncian injerencia de morenistas

Naucalpan, Méx.- A unos días del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) en este municipio, para renovar la dirigencia municipal, se ha convertido en el centro de atención política local. En medio de acusaciones de guerra sucia y la intromisión del gobierno morenista, todas las miradas apuntan a un nombre: Alfredo Oropeza Méndez, quien se perfila como el candidato más sólido para encabezar al panismo naucalpense.

Antes de iniciar las campañas, el proceso para elegir a la nueva dirigencia municipal del PAN parecía destinado a pasar desapercibido, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la competencia entre aspirantes y la evidente injerencia de intereses externos —particularmente del gobierno morenista a través de sus aliados aún presentes en Acción Nacional y en el Partido Verde—, transformaron una contienda rutinaria en una disputa de alto voltaje político.

En este escenario, la figura de Alfredo Oropeza ha cobrado fuerza. Su candidatura no sólo representa al panismo leal de Naucalpan, sino que se ha convertido en el verdadero reto a vencer para el oficialismo. La posibilidad de que Oropeza asuma nuevamente la presidencia del Comité Directivo Municipal coloca al PAN en posición de consolidarse como una oposición real, con capacidad para frenar las aspiraciones de continuidad de Morena en el municipio.

No es la primera vez que Oropeza enfrenta este reto. En el periodo 2014-2017 ya dirigió al partido a nivel municipal, etapa en la que reposicionó al PAN como fuerza competitiva, logrando que en 2015 Acción Nacional ganara la elección constitucional en Naucalpan. Su experiencia, conocimiento del territorio y arraigo entre la militancia lo colocan como un perfil con peso específico en la política local.

Los ataques en su contra —desde campañas de desprestigio hasta la difusión de noticias falsas y montajes—, lejos de debilitarlo, parecen confirmar que su candidatura lleva la delantera en esta contienda interna.

Los dados están echados. Este domingo 31 de agosto, Acción Nacional definirá a su nuevo dirigente municipal en Naucalpan y todo indica que Alfredo Oropeza Méndez encabeza las preferencias. Su eventual triunfo abriría una nueva etapa para el PAN, con el desafío de convertirse en la principal fuerza opositora frente al gobierno morenista.