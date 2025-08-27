Diputado Román Cortés Lugo, a un paso de sumarse a Morena

Asistencia a informe de Alfonso Ramírez Cuéllar

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La asistencia del diputado local por el Distrito 16, Román Cortés Lugo, al informe en Ecatepec, del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar confirmó que el legislador atizapense podría sumarse al partido Morena y dejar de participar con Acción Nacional.

Trascendió que Cortés Lugo puede ser pieza clave para los planes de Morena en la elección de 2027, ya que sus resultados y cercanía con la comunidad, a la que ha apoyado permanentemente, tiene el potencial de sumar un importante capital político a quien encabece en su momento la candidatura a la presidencia municipal de Atizapán, fortaleciendo la estructura partidista guinda.

Cabe recordar que Román Cortés es un político que cuenta con una amplia trayectoria de presencia con la ciudadanía, a la que ha beneficiado, apegado a programas de subsidio que han ayudado a miles de familias.

Además, el legislador tiene una carrera política limpia, sin escándalos, empatando perfectamente con los principios y valores morenistas, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Todo indica que Morena ya lo arropa para fortalecer las estructuras en Atizapán, donde las últimas encuestas, colocan a morena arriba del PAN, que es el partido gobernante, rumbo a la renovación del ayuntamiento en 2027.

Mientras tanto, militantes y simpatizantes de Acción Nacional, aseguraron que “donde decida el diputado Román Cortés estar, contará con todo nuestro apoyo”.