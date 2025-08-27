Azucena Cisneros Coss reconoció al Heroico Cuerpo de Bomberos en su día

Reciben bono y apoyo alimentario

Ecatepec, Méx.- El gobierno de este municipio celebró el Día del Bombero, a quienes reconoció por su labor y por ser el nivel de gobierno que más aplaude la población, pues no solamente apagan incendios, sino que rescatan personas, apoyan en inundaciones y salvan a abejas, perros, gatos, reptiles y otros animales.

“Son los primeros que llegan a todos lados”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien dijo estar orgullosa de las bomberas y bomberos de Ecatepec por el cuidado permanente que realizan de todos los habitantes del municipio.

“Son el nivel de gobierno que más aplaude la ciudadanía, porque se dedican exclusivamente a la parte humana y eso los hace muy grandes. Y en Ecatepec hay un verdadero Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Me siento sumamente orgullosa de todos ustedes”, reiteró.

La presidenta municipal reconoció a bomberos de gran trayectoria y antigüedad en la corporación, entre ellos Ricardo Gabriel Cruz Larios, conocido como “Bomberman” y precursor de la formación de “tragahumo”, y Ángel Esteban García Granados.

Cisneros Coss dijo que los elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil municipal recibieron un bono y apoyo alimentario, además de que ya cuentan con seguro de vida; próximamente recibirán uniformes y el siguiente año evaluarán ajuste salarial.

“Vamos a seguir compensando y ayudando cada día más. Ustedes encarguense de los ciudadanos en cuerpo, alma y corazón, y sobre todo con honestidad. La gente merece nuevos funcionarios, de primera, como lo son ustedes y con una gran conducta”, expresó.

La alcaldesa de Ecatepec dijo que no hay manera de corresponder a las familias por las horas de ausencia de los bomberos, solo con la conducta, el honor, la honestidad y los valores, por lo que “hoy les digo a las mamás y a las familias, a las esposas y a los hijitos: Hay que sentirse muy orgullosos de este heroico cuerpo de bomberos”.