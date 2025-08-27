El PRD está comprometido con la sociedad: Arturo Piña

Valle de México.- En el marco de la plenaria del PRD mexiquense, los legisladores remarcaron que su agenda legislativa tiene como eje central la salud mental, el derecho al agua, defensa de la democracia, los derechos de las mayorías y la inclusión de las minorías, al tiempo que reiteraron su compromiso con las instituciones. “El PRD se suma al llamado en favor de la democracia y de los organismos autónomos que garantizan elecciones libres y transparentes, de trascender esta reforma significaría poner una soga en el cuello a la democracia”. En su intervención, Arturo Piña, presidente del PRD en el Estado de México, enfatizó que la prioridad del partido y de su bancada en el Congreso será impulsar reformas que respondan a las verdaderas necesidades de la población, al tiempo de defender la democracia como pilar del país.

“Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos en la defensa de las instituciones que garantizan nuestra vida democrática. Desde el PRD, trabajaremos por leyes que atiendan las demandas sociales, que protejan a las minorías y que impulsen el bienestar de las mayorías”, puntualizó.