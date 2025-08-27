Fichaje con Cadillac será mi último gran proyecto, anuncia “Checo” Pérez

Regreso a la Fórmula 1

El piloto tapatío firmó por dos años

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El tapatío, acompañado por una multitud de aficionados, se mostró entusiasmado por integrarse a un equipo, donde no busca solo buscará competir, sino dejar huella desde su debut. También calificó esta nueva etapa como su “último gran proyecto” en la máxima categoría del automovilismo.

“Me gustó mucho el proyecto, la ambición, lo que ha hecho en diferentes categorías y la visión americana de llegar a la F1 no solamente para competir. Regreso no nada más por estar en la F1, regreso con este proyecto que es algo lindo y veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la F1 y tengo una gran responsabilidad de hacerlo”, declaró Pérez.

Pérez, de 35 años, retorna a la parrilla de F1 tras perder su asiento en Red Bull al cierre de la temporada pasada. Su trayectoria en la categoría incluye etapas con Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, escudería con la que fue parte clave en los campeonatos de constructores ganados en 2022 y 2023.

En su nueva etapa estará acompañado por el finlandés Valtteri Bottas, también ex piloto de Mercedes y Alfa Romeo, formando así una dupla experimentada que ilusiona a la naciente escudería.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1”, aseguró Graeme Lowdon, ex Marussia y actual director deportivo de Cadillac.

“Checo” reveló que su contrato con Cadillac es por 2 temporadas, aunque destacó que su enfoque no está en la duración del acuerdo, sino en construir un proyecto exitoso desde sus cimientos.

“Firmé 2 años porque es un proyecto a largo plazo… firmé consciente de que va a ser un inicio duro, en el que difícilmente vamos a sumar puntos. No estoy pensando en los tiempos, sino en hacerlo exitoso”, añadió.

¿Quién será el piloto 1 y 2 en Cadillac?

“Checo” Pérez no se comprometió en su respuesta al cuestionarle sobre quién será el piloto 1 de Cadillac de cara a la próxima temporada, pues consideró que tanto Valtteri Bottas como él, no tienen nada que demostrar y que ambos tienen como objetivo poner a la escudería en las primeras posiciones.

“Los dos regresamos, no tenemos esa necesidad de demostrar nada. Regresamos a un equipo increíble y a empujar al equipo juntos. Lo importante es empujar a Cadillac y constantemente crecer en nuestros objetivos. Al final tenemos una gran referencia en nuestros compañeros”.

Sin embargo, Sergio Pérez externó el respeto y admiración que tiene por Valtteri Bottas, al que tiene como referencia en la aventura que inicia en la Fórmula 1.

Arropado por sus seguidores en Plaza Carso, el piloto mexicano dejó un mensaje emotivo que sonó a despedida anticipada: “Disfrutemos mucho, cada momento, cada resultado… es el último. Que regresemos a disfrutarlo juntos porque se nos va a ir muy rápido”, expresó entre aplausos.

La cláusula ‘anti Red Bull’

Fueron revelados por medios especializados en automovilismo los detalles del contrato que firmó el mexicano Sergio Checo Pérez con la escudería estadounidense de Fórmula Uno (F1), Cadillac.

Detallaron que el piloto de Jalisco firmó por dos años con opción a tres, sin embargo existe una cláusula, que le han llamado “anti Red Bull”, para evitar un trato desigual en el auto con su compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

La idea es que tanto Pérez como Bottas reciban el mismo material, atención y evoluciones en el monoplaza para garantizar que ninguno quede rezagado.

Se apuntó que para el desarrollo del auto Cadillac deberá escuchará a sus dos pilotos, con el objetivo de que ambos se sientan cómodos y puedan ser competitivos.

Al ser una escudería nueva, Cadillac tiene como objetivo sumar el mayor número de puntos en la próxima temporada 2026.

El impacto económico

La llegada de Sergio “Checo” Pérez a Cadillac Fórmula 1 no ha sido una operación barata, pero todo apunta a que se convertirá en un negocio altamente rentable para la escudería estadounidense gracias al enorme impacto económico y comercial que representa el piloto mexicano.

Aunque los detalles del contrato no se han hecho oficiales, medios especializados aseguran que se trata de un acuerdo multianual, con un salario base cercano a los 10 millones de dólares por temporada, cifra similar a la que percibía en Red Bull. Con ello, Checo se ubicaría rápidamente entre los pilotos mejor pagados de la parrilla, solo por detrás de figuras como:

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones

Lando Norris (McLaren): 20 millones

George Russell (Mercedes): 15 millones