Para hacer olvidar sus lujos, Noroña se involucra en campal en el Senado

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Desde hace casi 20 años no se registraba en un recinto oficial del Poder Legislativo mexicano un zafarrancho como el que ayer escenificaron el presidente del Senado y la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, y el también senador y presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El siempre intransigente y agresivo (con la oposición) ex dirigente de los deudores de la banca le negó el uso de la palabra al líder priista, quien subió al sitial de la presidencia de la Cámara, en el antiguo recinto del Senado en el Palacio de Xicoténcatl, para reclamarle el no haberlo incluido entre los oradores.

En la discusión, el ex gobernador de Campeche intentó tomar del brazo al petista “arrimado” en Morena, quien respondió con un grito, “¡no me toques!”, al tiempo que le dio un empujón al dirigente del tricolor, quien intentó responder también por la fuerza. En el camino, se atravesó un supuesto trabajador de la Cámara que portaba lo que lucía como un micrófono, pero intentó bloquear el paso a “Alito”, quien lo empujó y lo derribó mientras Noroña retrocedía entre un tumulto, aparentemente con la intención de alejarse del presídium. Al recular recibió otros empujones, en particular de un individuo fornido, de barba, vestido de traje azul, al que algunos testigos identificaron como el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

En los archivos lo que apareció como antecedente fue el enfrentamiento a golpes entre diputados al término de la sesión en que instaló la Cámara de Diputados que dos días después recibiría al recién electo presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los diputados del frente Por el Bien de Todos, integrado principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (el desaparecido PRD, cuyos militantes pasaron en su mayoría a lo que ahora es Morena), así como del PT y del Convergencia, el actual Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que instalarían un campamento en el salón de sesiones para impedir la toma de protesta del panista Calderón, del que siempre han sostenido que triunfó mediante un fraude electoral.

Los legisladores del triunfante PAN intentaron desalojarlos y eso desató la pelea, al término de la cual las dos fuerzas permanecieron en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro hasta la convulsionada sesión de la toma de protesta de Calderón, quien entró y salió por una puerta trasera custodiado por sus seguidores y el ya desaparecido Estado Mayor Presidencial.

Las diferencia con lo ocurrido ayer es que en 2006 los directivos de las principales fuerzas políticas se mantuvieron lejos de los actos violentos, mientras que ayer estuvieron directamente involucrados.

La confrontación de ayer que terminó con golpes y empujones tuvo su antecedente inmediato con un enfrentamiento verbal entre los mencionados Fernández Noroña y Moreno Cárdenas.

El senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó de “apestar políticamente” a Fernández Noroña, quien en su calidad de presidente de la Mesa directiva, señaló que Moreno Cárdenas había “demolido” al PRI, luego de la reciente deserción del senador Néstor Camarillo, quien se integró a la bancada de Movimiento Ciudadano.

“Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno por su trabajo de demolición del PRI, es exitosísima. Gracias”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

En airada respuesta, “Alito” Moreno le pidió al senador de Morena que explicara su relación con Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles y con Manuel Bartlett, en lugar de dirigir críticas al partido opositor.

Luego de la trifulca, al contrario de los altercados escolares, en donde cada uno de los enfrentados intenta ser reconocido como triunfador, los destacados políticos intentaron presentarse como víctimas, en particular Fernández Noroña, quien ya gozó del privilegio de encabezar el teatral acto en que un particular tuvo que pedirle perdón por el “crimen” de haberlo criticado en el aeropuerto.

“Emiliano González González (trabajador del Senado arrollado en la trifulca) presentará la denuncia hoy mismo y yo también”, declaró Fernández Noroña luego del suceso que, según el léxico oficial, sería calificado de “incidente”.

“No fue un asunto que sucedió al calor de un debate”, añadió el senador abrigado por Morena.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández Noroña, anunció que presentará la denuncia formal en contra del priista Alejando “Alito” Moreno.

“Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido. Yo estaba terminando de cantar el himno en una sesión. ¿En condición de que?, pues en condición de que me golpearon, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden, es gravísimo”. sostuvo el senador de Morena.

“Qué procede?”, se preguntó a sí mismo Fernández Noroña, quien respondió que corresponde a la Fiscalía General de la República solicitar el desafuero y cuando se haga efectivo, procederemos. También recordó, que ya está en proceso en la Cámara de Diputados una demanda de desafuero contra Moreno Cárdenas, a petición del gobierno de Campeche, encabezado por la ex priista Layda Sansores.

Opinó que en la trifulca de ayer se cometieron presuntos ilícitos, de lesiones y de daño a propiedad ajena.

La “consentida” vocera de la bancada de Morena en el Senado de la República, la chihuahuense Andrea Chávez Treviño, ofreció apoyo legal al trabajador de la Cámara Alta supuestamente agredido por “Alito” Moreno.

“En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por “Alito” Moreno. El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso”, expresó la también senadora en redes sociales al calificar al dirigente priista como: “prepotente, corrupto, violento”.

Por su parte, también en conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI reprobó la incongruencia del senador de Morena quien pese a declararse austero, compró una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos.

“Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”, señaló además “Alito” en redes sociales.

Según el líder priista, el presidente de la Mesa Directiva representa el perfil de Morena al considerarlo un personaje que busca protagonismo y privilegios mientras se presenta como revolucionario. Además, lo describió como un ejemplo negativo dentro de la política nacional: “No sólo apesta físicamente, también políticamente”. “El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”, subrayó el político campechano.

En resumen, por lo pronto, se puede señalar los extremos a los que ha llegado el “moreno” Fernández Noroña para hacer que terminen las críticas en su contra, luego del escándalo que se desató por la residencia de su propiedad en Tepoztlán, Morelos, que según sus críticos no se explica con los ingresos declarados por el legislador oficialista.

También quedó en segundo plano el tema de la denuncia del oficialismo contra la senadora del PAN (ex de Morena) Lilly Téllez porque supuestamente solicitó la intervención extranjera para combatir a bandas de delincuentes que operan en México, lo que se pretende presentar como “traición a la patria”.

La legisladora sonorense recibió el respaldo de sus compañeros del PAN, así como del grupo parlamentario del PRI, quienes precisaron que lo que Téllez propone es colaboración de los gobiernos de México y los Estados Unidos.

“Lo que hemos exigido, y que quede muy claro, y lo seguiremos haciendo, es que este gobierno deje la improvisación y reconduzca la política exterior de nuestro país. Por supuesto, el PRI nunca ha solicitado, ni solicitará la intervención militar de otro país en nuestro territorio, porque este gobierno se encargó de dinamitar nuestra relación con Estados Unidos y hoy estamos viendo las consecuencias de esa imprudencia, afirmó el coordinador de los senadores del PRI Manuel Añorve Baños.