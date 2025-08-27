“Despertares” regresa al Auditorio Nacional en la Ciudad de México

Bajo la dirección del virtuoso Isaac Hernández

El espectáculo de ballet más grande del mundo se presenta este 30 de agosto

El espectáculo internacional de danza que reúne a las estrellas de las mejores compañías del mundo en un mismo escenario, una misma noche. Una propuesta artística única en México.

La Ciudad de México se ha posicionado como uno de los escaparates más estimulantes y vibrantes en la escena del arte y el espectáculo, no en vano este año regresa a la metrópoli “Despertares” de Isaac Hernández, el espectáculo de ballet más grande del mundo, en su séptima edición en el Auditorio Nacional y en la décima edición de “Despertares”, el encuentro de los mejores exponentes de la danza a nivel mundial.

Tras dos años de ausencia en México, regresa “Despertares” al Auditorio Nacional este próximo 30 de agosto a las 20:30 horas, bajo la dirección artística del bailarín mexicano Isaac Hernández y la producción de Soul Arts Productions, casa productora dirigida por Emilia Hernández, productora ejecutiva del espectáculo y de la cual ambos son co-fundadores.