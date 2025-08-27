En Edomex, el Poder Judicial se transforma y se acerca al pueblo

Informe de labores del magistrado Fernando Díaz Juárez

Toluca, Estado de México.- En el Estado de México se consolida un Poder Judicial sólido, renovado y cercano a la ciudadanía, comprometido con el respeto a los derechos humanos, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante el informe de labores del Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

“Cada atención a la ciudadanía, cada juicio que inicia y se finaliza, cada sentencia que se pronuncia tiene una sola finalidad, dar certidumbre a los mexiquenses de que sus derechos serán respetados, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, aseveró la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

La gobernadora reconoció el liderazgo del Magistrado Fernando Díaz para fortalecer la comunicación, el entendimiento y la corresponsabilidad entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, para servir y garantizar el bienestar del pueblo mexiquense. “En el Estado de México coincidimos con la convicción de nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuando señala, que es muy bueno para el país que el Poder Judicial se renueve, se democratice y esté al servicio del pueblo de México y de la nación”, expresó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal destacó el avance que se ha dado en un modelo de justicia abierta, garantizando los derechos de accesibilidad para las personas con discapacidad y permitiendo el ingreso a animales de compañía y de apoyo emocional a las sedes judiciales.

Asimismo, subrayó el compromiso del Poder Judicial con el respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres mexiquenses; el apoyo a personas privadas de su libertad para obtener la amnistía; y su colaboración en las Mesas para la Construcción de la Paz para otorgar justicia a las familias mexiquenses.

La gobernadora Delfina Gómez añadió que la transformación del Poder Judicial, donde por primera vez en la historia la ciudadanía eligió a sus integrantes, traerá beneficios reales para las y los mexiquenses. Deseó a las nuevas Magistradas y Magistrados todo el éxito y los llamó a seguir el camino cercano a la gente, que escucha y aplica la justicia.

Por su parte, Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, agradeció a la Mandataria mexiquense su apoyo y reconoció su liderazgo para impulsar una visión de Estado humanista y trabajo coordinado, respetando siempre, dijo, la división de poderes.