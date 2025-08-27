Trabajan en la informalidad más de 32 millones de personas

Se suman 549 mil personas mas este año

Economía informal supera los 6.3 billones de pesos, equivalente al 4.8% del PIB

En el segundo trimestre de 2025, el número de personas en el empleo informal fue de 32.6 millones, un incremento de 398 mil personas respecto al mismo lapso del año anterior, ubicandola tasa de informalidad laboral en 54.8 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de trabajadores en la informalidad, 17.2 millones forman parte del sector informal puro, es decir, trabajan en unidades económicas no registradas, como pequeños negocios o micronegocios familiares que no pagan impuestos ni ofrecen seguridad social. Este número aumentó en 549 mil personas con respecto al segundo trimestre de 2024.

La informalidad también incluye el trabajo doméstico sin contrato, labores agropecuarias sin acceso a seguridad social y empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones. Por ejemplo, una mujer que cuida casas sin estar registrada oficialmente entra dentro de estas cifras.

Entre los trabajadores informales, 7.7 millones laboran en empresas, gobierno e instituciones sin prestaciones; 5.5 millones se encuentran en el sector agropecuario; y 2.2 millones trabajan en labores domésticas remuneradas. Estos números muestran cómo la informalidad abarca distintos tipos de empleos y no solo pequeños negocios.

La ocupación informal, según sexo, muestra que hubo 13.5 millones de mujeres en esta situación, cifra que subió en 126 mil respecto a la del trimestre abril-junio de 2024.

Por su parte, la de hombres incrementó en 273 mil, al pasar de 18.9 millones en el segundo trimestre de 2024 a 19.1 millones de varones, en el mismo periodo de este año.

En tanto, y también durante el segundo trimestre de 2025, la tasa de participación económica, es decir, porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno, se ubicó en 59.5 por ciento de la población de 15 años y más.

Un total de 59.4 millones de personas estuvieron ocupadas, esto es 114 mil más en relación con el segundo trimestre de 2024.

Los sectores de actividad económica con los mayores incrementos en su población ocupada fueron transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, así como servicios profesionales, financieros y corporativos.

La ENOE también reveló que la población subocupada fue de 4.3 millones de personas y representó 7.2 por ciento de la población ocupada, porcentaje marginalmente inferior al del segundo trimestre de 2024, es decir, 7.4 por ciento.

La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) -a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025- fue de 32.5 por ciento. Un año antes fue de 36.7 por ciento.

El sureste, con los niveles más altos

Los niveles más altos de informalidad laboral se presentaron en Oaxaca con 78.5 por ciento, Chiapas con 78 por ciento y Guerrero con 76 por ciento, durante el segundo trimestre de 2025.

En cambio, Nuevo León registró el nivel más bajo con 33.7 por ciento, seguido de Coahuila con 34.2 por ciento, Chihuahua con 34.3 por ciento y Baja California Sur con 37.4 por ciento.

Pese a este repunte en la informalidad, la tasa de desocupación nacional se mantuvo en el segundo trimestre del año en 2.7%, lo que significa que 1.6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, igual que en 2024.

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0.6% trimestral y un 1.2% interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0.9% en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada.

Tamaño de la economía informal

La economía informal en México supera los 6.3 billones de pesos, esto es equivalente al 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual es una alerta, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Es por ello que reclamó que existan aduanas fuertes para evitar el paso de productos de contrabando que afectan a la economía formal.

«Aduanas fuertes, reglas claras y trazabilidad protegen a las empresas familiares que pagan impuestos y generan empleo», afirmó en un comunicado Octavio de la Torre, presidente de Concanaco.

Hizo una serie de propuestas que incluye desarrollar inteligencia aduanera y trazabilidad digital en cadenas logísticas para identificar y frenar flujos ilícitos.

También vigilar corredores comerciales con enfoque de orden y regularización, sin criminalizar a la población.

Recurrir a la formalización productiva para Mipymes, mediante crédito simple, capacitación y digitalización desde las cámaras locales.

Además entablar una mesa nacional de coordinación entre entidades y cámaras para alinear operativos y simplificación regulatoria.

Y el uso del Mapa Nacional de Riesgos para el Comercio y el Turismo de Concanaco para focalizar zonas y medir resultados.

«La Confederación ha demostrado con hechos su compromiso en este tema, por ejemplo con la Movilización cívica en Ensenada en defensa de la legalidad y la entrega de Oficios dirigidos a la Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, presidido por Adelfo Regino Montes, solicitando su intervención en corredores estratégicos para restablecer el orden y la certeza comercial», señalo De la Torre.