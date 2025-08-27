Con cárcel tratan de frenar abusos de “franeleros”

Batalla por las calles de la CDMX

El Congreso capitalino endurece sanciones a quienes exijan cuotas por espacios en vía pública

En un nuevo esfuerzo para atender las denuncias de vecinos y regular la creciente actividad de los “franeleros” en la Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó endurecer sanciones, como 36 horas de arresto inconmutable, para frenar los “abusos” de este sector de trabajadores informales.

Aunque el castigo prioritario será el arresto, actualmente las multas por estas conductas van de 2 mil 375 a 3 mil 300 pesos, o bien 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Pero con la entrada en vigor de esta nueva disposición, las sanciones se volverán más duras y directas.

Los “viene viene” surgieron en la capital hace más de 50 años como una respuesta a la falta de empleo y la necesidad de los automovilistas ante la escasez de estacionamientos en la capital, pero con el tiempo, algunos se han en visto inmiscuidos en delitos extorsiones y agresiones, despertando rechazo de la población.

La reforma a la Ley de Cultura Cívica, aprobada hace 2 semanas, contempla sanciones que van desde multas a arrestos de hasta 36 horas para quienes ocupen la vía pública, exigiendo un pago por cuidar, lavar o estacionar un automóvil.

La normativa también aplicará para los vecinos que aparten lugares colocando objetos en las calles, práctica tan común como polémica en la capital.

“Ni las calles principales, ni las secundarias, ni las banquetas están hechas para el control privado de quienes se ostentan como cuidadores o que apartan lugares para estacionar los autos, y mucho menos para cometer otros delitos vinculados a esta actividad”, advirtió Clara Brugada al anunciar la medida, en su momento.

La reforma entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, acompañada de una campaña informativa.

Tarea difícil del gobierno

Los números, sin embargo, reflejan que es una tarea difícil de realizar. Según los datos de la STyFE, hay 1,936 personas dedicadas a esta labor, mientras que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hay información de 6,631 arrestos en los últimos dos años, lo que sugiere un subregistro considerable. Casi nadie sabe de dónde vienen, cuánto ganan, cuántos son o si están o no organizados. Por eso mismo, ofrecerles empleo parece una tarea imposible y las autoridades no han especificado la estrategia para ello.

El 40% de los “viene viene” opera en la alcaldía Cuauhtémoc, seguido de Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán y Álvaro Obregón, especialmente en las colonias más transitadas y adineradas. Trabajan igual en cualquier sitio: agitan su característica franela roja, silban para dar instrucciones, ofrecen limpiar el coche y, a cambio, piden una propina voluntaria.

Algunos aceptan un no con resignación, otros exigen cuotas de 150 pesos -hasta 800 pesos afuera de conciertos o eventos masivos- e intimidan al conductor. En casos extremos, terminan en agresiones o daños a los autos de las personas que se negaron a pagar.

Algunos incluso son controlados por grupos delictivos más grandes que los utilizan como ojos y manos para el cobro de piso o el narcomenudeo. En los últimos cinco años, las denuncias contra franeleros han aumentado un 80%, informó el morenista Haces.

Ali Ruiz, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, critica la respuesta punitiva del gobierno, pues considera que no atiende las causas de fondo. “No todo se puede resolver con cárcel, porque al salir del arresto de 36 horas, esa persona seguirá sin empleo”, señala Ruiz.

Ganancias de franeleros

En promedio, un franelero o “viene viene” puede llegar a ganar entre 1,200 y 1,500 pesos diarios, dependiendo de la zona, el flujo vehicular y la disposición de los automovilistas a pagar. Este monto puede incluso superar los ingresos diarios de profesionistas como maestros, enfermeros o recién egresados de carreras técnicas.

Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un profesionista recién egresado puede tener un ingreso mensual de entre 8,000 y 12,000 pesos, es decir, alrededor de 300 a 600 pesos por día.

En contraste, un franelero que trabaje en una zona con alta rotación vehicular y buena organización puede duplicar o triplicar esa cifra.

Hay que señalar que el cobro por este servicio no está estandarizado. Algunos franeleros piden 30, 50 o hasta 100 pesos por hora o por evento, y en ciertas zonas cobran incluso más que una pensión formal, aprovechando la falta de espacios y la urgencia de los conductores por estacionarse rápido y sin riesgo de multas o inmovilizaciones.

¿Qué conductas serán sancionadas?

La reforma introduce el artículo 28 Bis en la Ley de Cultura Cívica, tipificando cuatro infracciones específicas para los franeleros en la CDMX:

– Apartar lugares de estacionamiento con objetos

– Obstaculizar el uso de la vía pública

– Exigir pagos por “vigilar” o lavar vehículos

– Aprovecharse del espacio público para beneficio personal

A diferencia de las multas anteriores (que iban de 2,375 a 3,394 pesos), ahora las sanciones serán únicamente arrestos de 24 a 36 horas sin opción a conmutación por trabajo comunitario o pago económico.